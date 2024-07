El reformista Masud Pezeshkian, que aboga por mejorar las relaciones con Occidente, será el próximo presidente de Irán. La autoridade electoral informó el sábado que Pezeshkian, de 69 años, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al obtener cerca del 54% de los votos, frente a 44% para el ultraconservador Said Jalili. En su primera declaración, el próximo mandatario señaló en la red social X que "el camino por delante es difícil". "Sólo será fácil con su cooperación, empatía y confianza. Les tiendo la mano", añadió.

Las elecciones estaban previstas para 2025, pero debieron adelantarse tras la muerte del presidente ultraconservador Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero el 19 de mayo. Y se desarrollaron en un contexto de descontento de la población por la situación de la economía, muy afectada por las sanciones occidentales.

Abolfazl, Arquitecto: "Estamos muy contentos de que haya ganado Pezashkian.Esperaba que se convirtiera en presidente porque realmente necesitábamos un presidente educado para resolver los problemas económicos de la gente".

Roya, Ama de casa: "No siento nada especial porque los candidatos sólo lanza eslóganes y cuando asumen el poder no hacen nada por el pueblo, así que no tengo sentimientos por el Sr. Pezeshkian". Pezeshkian, un médico de origen azerí, fue el único reformista autorizado a competir en los comicios. Contó con el apoyo de varios expresidentes, como el reformista Mohammad Jatami y el moderado Hasan Rohani.

Pezeshkian afirma su lealtad a la República Islámica, pero al mismo tiempo, defiende un acercamiento entre Irán y los países occidentales, para levantar las sanciones que están lastrando a la economía. De todas formas, el presidente de Irán tiene poderes limitados y es el responsable de aplicar las principales líneas políticas marcadas por el líder supremo del país , el ayatolá Ali Jamenei.