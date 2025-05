El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió el lunes que traerá de vuelta a todos los rehenes, "los vivos y los muertos", sin mencionar la propuesta estadounidense de tregua en Gaza a la que una fuente de Hamás había aludido anteriormente.

- Rehenes Prioridad -

"Si no lo conseguimos hoy, lo conseguiremos mañana, y si no es mañana, entonces pasado mañana, no nos rendimos (...) Tenemos la intención de traerlos a todos de vuelta, los vivos y los muertos", afirmó Netanyahu en un discurso de cierre de las festividades del "Día de Jerusalén".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/27/edit-0000040101still725-873aa300.jpg Tenemos la intención de traerlos a todos de vuelta, los vivos y los muertos, afirmó Netanyahu en un discurso de cierre de las festividades del Día de Jerusalén. (AFP)

"Nuestra misión [de ganar la guerra], incluida la de traer de vuelta a los rehenes, está con nosotros todos los días y noches, y tampoco vamos a renunciar a ella esta noche", añadió.

Poco antes, el dirigente había dicho en un video difundido en su canal de Telegram que esperaba poder "anunciar algo" sobre los rehenes "hoy o mañana", sin dar más detalles.