El suministro de combustible de los motores del avión de Air India que se estrelló el mes pasado se interrumpió poco antes del impacto, según un informe preliminar del suceso, en el que murieron 260 personas.

El Boeing 787-8 Dreamliner se dirigía de Ahmedabad, en el oeste de India, a Londres cuando se estrelló poco después del despegue. Murieron 241 personas que iban a bordo y otras 19 en tierra. Solo hubo un superviviente, un pasajero.

- Falla mortal -

El informe de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de India, publicado la madrugada del sábado, no ofreció conclusiones ni atribuyó responsabilidades por la catástrofe, pero indicó que un piloto preguntó al otro por qué había cortado el combustible, y el segundo respondió que no lo había hecho.

En su informe de 15 páginas, la oficina de investigación indicó que, una vez que la aeronave alcanzó la velocidad máxima registrada, "los interruptores de corte de combustible del Motor 1 y del Motor 2 pasaron de la posición RUN a CUTOFF uno tras otro con un intervalo de 0,1 segundos".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/12/edit-0000272128still1103-c7c363c6.jpg Ruinas del avión de Air India (AFP)

- Evidencia -

"En la grabación de voz de la cabina, se escucha a uno de los pilotos preguntarle al otro por qué había cortado el suministro de combustible. El otro piloto respondió que no lo había hecho", indicó.

La aeronave comenzó a perder altitud rápidamente. Los interruptores volvieron entonces a la posición RUN y los motores parecían estar ganando potencia, pero "uno de los pilotos transmitió 'MAYDAY MAYDAY MAYDAY'", mensaje de alerta en la aviación, según el informe.

Los controladores de tráfico aéreo preguntaron a los pilotos qué ocurría, pero entonces vieron el avión estrellarse y llamaron a los servicios de emergencia.

- El informe no da recomendaciones -

Esta semana, el sitio web especializado The Air Current, citando varias fuentes cercanas a la investigación, informó que esta "se había centrado en el movimiento de los interruptores de combustible del motor".

También apuntó que el análisis completo del accidente podía "llevar meses, si no más" y que "el enfoque de los investigadores podía cambiar en ese tiempo".

El informe de la agencia india señala que la Administración Federal de Aviación estadounidense había emitido un boletín en 2018 alertando sobre "la posible desactivación de la función de bloqueo del interruptor de control de combustible".

Aunque ese aviso no se consideró una "condición insegura" que justificara acciones más serias, Air India explicó a los investigadores que no llevó a cabo las inspecciones sugeridas porque eran "recomendadas, pero no obligatorias".

Air India cumplió con todas las directivas de aeronavegabilidad y los boletines de servicios de alerta de la aeronave, agrega el informe.

La oficina declaró que no se habían recomendado medidas para los operadores ni fabricantes de motores del B787-8 y/o GE GEnx-1B, lo que sugiere que no hay problemas técnicos con los motores (GE) ni con la aeronave (Boeing).

Agregó que la investigación estaba en curso y que se había solicitado información a las distintas partes involucradas.

En un comunicado, Boeing dijo que iba a "continuar respaldando la investigación" y añadió que "sus pensamientos siguen" con los afectados por el desastre.

De su parte, Air India dijo que estaba "trabajando estrechamente con las partes implicadas, incluidos los reguladores" y se comprometió a "cooperar plenamente" con las autoridades "mientras progresa su investigación".

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de Naciones Unidas estipula que los países que investigan un accidente aéreo deben publicar un informe preliminar en los 30 días posteriores al suceso.

De los 230 pasajeros que transportaba el avión, 169 eran indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense. Los tripulantes eran 12. Un pasajero británico sobrevivió milagrosamente y ya recibió el alta hospitalaria.

Decenas de personas en tierra resultaron heridas.