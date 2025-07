Las agencias de la ONU instaron el martes a "inundar" de ayuda alimentaria la Franja de Gaza, amenazada por el hambre y donde el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás anunció que la guerra con Israel ya mató a más de 60,000 personas.

Israel anunció ceses parciales de los combates durante el día y autorizó la entrada de camiones con ayuda, pero las organizaciones internacionales consideran que estos permisos son insuficientes frente a las necesidades de la población, que estuvo casi dos meses sometida a un bloqueo.

"Necesitamos inundar Gaza con ayuda alimentaria a gran escala, de forma inmediata y sin obstáculos, y mantenerla todos los días para evitar la hambruna masiva", afirmó la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, en una declaración conjunta con Unicef y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Pese a la pausa de los combates, la Defensa Civil reportó este martes 30 muertos, incluidos 12 niños, en bombardeos israelíes durante la noche, en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza.

"No escuchamos el ruido del misil y, de repente, la casa se desmoronó. Los cuerpos volaban y la gente gritaba", contó entre las ruinas Um Saleh Badr, una palestina. "No queremos ayuda, queremos estar en paz. No quiero ser la madre, la hermana o la esposa de un mártir".

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) -una autoridad en este tema que cuenta con el respaldo de la ONU y varias organizaciones humanitarias- afirmó que la crisis en este territorio de 365 km2 donde viven cerca de dos millones de palestinos, alcanzó "un punto alarmante y mortal".

- 16 niños muertos -

"Más de 20,000 niños han sido atendidos por desnutrición aguda entre abril y mediados de julio" y los hospitales reportaron al menos 16 muertes de niños menores de cinco años desde el 17 de julio, agrega el informe de este organismo.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU afirmó este martes que la crisis en Gaza recuerda a las hambrunas vistas en Etiopía y Biafra, Nigeria, en el siglo XX, y "no se parece a nada que hayamos visto en este siglo".

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Hamás de falsificar los balances y saquear la ayuda alimentaria.

"Ya permitimos que cada día entren en Gaza importantes cantidades de ayuda humanitaria (...) Por desgracia, Hamás (...) ha robado la ayuda destinada a la población, a menudo disparando contra palestinos", declaró.

Por otra parte, el informe de IPC aseguró que el lanzamiento aéreo de víveres recientemente autorizado por Israel "no será suficiente para revertir la catástrofe humanitaria".

Reino Unido realizó este martes sus primeros lanzamientos de ayuda "por valor de alrededor de medio millón de libras".

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que su país reconocerá al Estado de Palestina en septiembre, a menos que Israel adopte diversas "medidas sustanciales" en Gaza, incluido el acuerdo de un alto el fuego.

Alemania, Francia y Reino Unido podrían enviar la próxima semana a sus ministros de Relaciones Exteriores a Israel, según anunció el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz.

"Partimos de la base de que el gobierno israelí está totalmente dispuesto a reconocer que ahora hay que actuar", afirmó.

Mientras tanto, Israel dijo que el lunes más de 200 camiones de ayuda fueron distribuidos por la ONU y agencias humanitarias.

Además, otros 260 camiones fueron autorizados a cruzar a Gaza, cuatro tanques de la ONU trajeron combustible y 20 palés de ayuda fueron lanzados desde aviones jordanos y emiratíes, según la misma fuente.

- Más de 60,000 muertos -

Israel, que controla todos los accesos a Gaza, impuso a principios de marzo un bloqueo total de la entrada de ayuda humanitaria, que levantó casi dos meses después.

Ante la fuerte presión internacional, el domingo anunció una pausa en las hostilidades durante el día y en algunas zonas, con fines humanitarios, sin precisar su duración.

La guerra en Gaza fue desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, que provocó del lado israelí la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento a partir de datos oficiales.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que dejó más de 60,000 muertos en la Franja, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás, considerados fiables por la ONU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, rechazó la presión internacional para un alto al fuego y afirmó que se trata de una "campaña distorsionada".