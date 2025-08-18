El gobierno iraní aplicó medidas drásticas contra los migrantes afganos. Rahela y sus hijas adolescentes tuvieron que volver a la casa de su padre en la ciudad afgana de Herat. El regreso no ha sido fácil.

Separada de su marido y con un padre anciano, Rahela carece del preceptivo tutor masculino, lo que la condena a ella, y a sus hijas, a estar prácticamente encerradas en casa. Según la ley de los Talibanes, las mujeres deben ir acompañadas de un hombre para viajar.

"No hay nada que pueda decir sobre mis planes, porque tenemos las manos atadas. En una sociedad en la que no se puede hacer nada, tampoco se pueden hacer planes.", cuenta Rahela.

La situación de su hija Sahar fue de mal en peor con el regreso a Afganistán. "En Irán no me permitieron estudiar la materia que me apasionaba en la escuela. Cuando regresé a Afganistán, esperaba continuar mi educación, pero los talibanes lo cerraron todo y tampoco pude estudiar aquí".

Bajo el régimen talibán, Afganistán es el único país del mundo que prohíbe a las niñas estudiar después de la escuela primaria. La única opción para seguir estudiando es asistir a las "madrassas" o escuelas religiosas.

El sueño de crecer

Cuando los Talibanes regresaron al poder en 2021, Faiza acababa de terminar la escuela secundaria. Su objetivo era ser médico. Ahora espera volver a la universidad algún día y cumplir su sueño.

"Cuando mi familia vea que estoy aprendiendo las ciencias coránicas y que estoy poniendo en práctica todas las enseñanzas del Corán en mi vida, nos permitirán ir a la universidad".

Su hermana Saha no es tan optimista como Faiza. "Veo el futuro muy negro. Al principio, pensaba que podría lograr algo en mi propio país, alcanzar un buen trabajo. Pero al llegar, me di cuenta de que es incluso peor que en Irán."

Sin embargo, no ha perdido toda la esperanza.

"Nada es permanente. Dios creó el día y la noche para que se vayan alternando, lo que significa que ninguna situación es permanente. El día pasa y llega la noche, y viceversa. Este régimen también podría cambiar. Quizás algún día alcancemos nuestros sueños. Las personas siempre tienen esperanza en el futuro. Sin esperanza, la vida no es posible.", concluyó.