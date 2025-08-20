Corea del Sur tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Su función es principalmente disuasoria ante una Corea del Norte fuertemente armada y a otras potencias regionales. Sin embargo, el país se está quedando sin tropas. Según un nuevo informe del Ministerio de Defensa, el país necesita 50,000 soldados.

En 2005, el ejército surcoreano contaba con 690,000 soldados, cifra que ha descendido a 450,000 en 2025. Solo en los últimos seis años la población masculina con menos de 20 años se ha reducido en un 30 %.

Las natalidad están disminuyendo en todo el mundo, especialmente en los países desarrollados. Pero Corea del Sur tiene la tasa de natalidad más baja del mundo debido al alto costo de la vida y la falta de apoyo a las madres trabajadoras, a pesar de los subsidios gubernamentales para fomentar la natalidad.

El presupuesto de defensa de Corea del Sur es mayor que toda la economía de Corea del Norte. Sin embargo, con cada vez menos soldados, el futuro de su capacidad militar es incierto.