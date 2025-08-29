El ejército israelí anunció este viernes que recuperó en la Franja de Gaza los cuerpos de dos rehenes fallecidos desde el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023 y los trajo de vuelta al país.

- Operación militar -

"Las FDI (ejército israelí) recuperaron el cuerpo de Ilan Weiss y los restos de otro rehén cuya identidad aún no se ha revelado, durante una operación militar en la Franja de Gaza", confirmaron las fuerzas armadas en un comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/edit-0000161720still1431-a4eb10d5.jpg Pancarta con los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre; unas 251 personas fueron secuestradas ese día. (AFP)

Weiss, de 55 años y residente del kibutz Beeri, al este de Gaza, fue asesinado en el ataque del movimiento islamista palestino a Israel y su cadáver fue posteriormente transportado a la Franja.

Su esposa Shiri y una de sus hijas, Noga, quienes habían sido secuestradas en su hogar, fueron liberadas durante la primera tregua en el conflicto en noviembre de 2023. El kibutz confirmó la muerte de Weiss a principios de 2024.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó sus condolencias a las familias de los dos cautivos fallecidos y reiteró que "la campaña para traer a todos los rehenes continúa".

De las 251 personas secuestradas por Hamás el 7 de octubre de 2023, 47 permanecen en la Franja de Gaza y se cree que una veintena siguen aún vivas.