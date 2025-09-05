En Gamboru Ngala, una zona en el noreste de Nigeria donde el grupo islamista Boko Haram todavía está muy activo, hay un panorama lleno de contrastes.

Tierras fértiles están siendo abandonadas, porque mucha gente se ha marchado tras años de ataques de bandas criminales. Y muchas personas acaban en campos de desplazados, a expensas de una ayuda alimentaria paralizada ahora por los recortes de Estados Unidos.

En el asentamiento de Gamboru Ngala las familias no tienen suficiente comida, y buscar al otro lado de las vallas de seguridad es peligroso debido a las milicias armadas.

La ONU estima que, este año, al menos un millón de niños sufrirán malnutrición aguda en Borno y en otros dos estados vecinos. Centros médicos fueron construidos para tratar la malnutrición, algunos han cerrado debido a la falta de fondos. Eso ha aumentado la presión para el personal médico.

Recortes a la esperanza

Además de a los recortes, la ONU atribuye la crisis alimentaria a la escasez general tras la última cosecha. Los vecinos del asentamiento acuden a diario a los centros con la esperanza de recibir algo para comer. Pero las provisiones, simplemente, no alcanzan.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dice que ha recibido solo un tercio de los fondos que preveía para este año. Y no espera que llegue más. Trond Jensen, el representante en Nigeria, advierte que la situación podría empeorar.

Trond Jensen, Head of Office OCHA Nigeria

"Estamos muy preocupados por lo que pasará con niños menores de cinco años que sufren malnutrición aguda. Es una amenaza para sus vidas y no reciben suficiente ayuda médica. Estamos ante la amenaza de que 425,000 niños mueran en Nigeria", señala el representante de las Naciones Unidas.

En lugares como Gamboru Ngala los más vulnerables ya padecen las consecuencias del recorte de fondos. Y si no llegan más recursos, su situación podría empeorar.