Un grupo de manifestantes prendió fuego este martes al Parlamento de Nepal, cuyo primer ministro dimitió después de que la represión de manifestaciones contra el gobierno dejara 19 muertos, anunció a AFP un portavoz de la cámara, situada en la capital, Katmandú.

Un grupo de manifestantes prendió fuego este martes al Parlamento de Nepal, septiembre 2025. (AFP)

- Fuego político -

"Cientos de personas penetraron en el recinto del Parlamento y prendieron fuego al edificio principal", declaró el vocero, Ekram Giri.