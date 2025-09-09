VIDEO | Incendio en el Parlamento de Nepal tras dimisión del primer ministro
"Cientos de personas penetraron en el recinto del Parlamento y prendieron fuego al edificio principal", declaró el vocero, Ekram Giri
Un grupo de manifestantes prendió fuego este martes al Parlamento de Nepal, cuyo primer ministro dimitió después de que la represión de manifestaciones contra el gobierno dejara 19 muertos, anunció a AFP un portavoz de la cámara, situada en la capital, Katmandú.
- Fuego político -
"Cientos de personas penetraron en el recinto del Parlamento y prendieron fuego al edificio principal", declaró el vocero, Ekram Giri.