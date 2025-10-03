Existe toda una industria dedicada a ayudar a las personas a vivir más tiempo, popularizada por entusiastas del antienvejecimiento como el empresario estadounidense Bryan Johnson. En Singapur, el negocio de la longevidad está en auge, e incluso cuenta con el apoyo de un plan gubernamental para prolongar la esperanza de vida.

A sus 53 años, Tiat Lim, un hombre de Singapur, tiene un físico que muchos de sus contemporáneos envidiarían. Diez años atrás, una experiencia traumática lo motivó a un gran cambio.

"Creo que la alarma para mí llegó cuando mi padre murió de un infarto, con 60 y tantos. No llegó a los 70 años", señala.

Tiat Lim empezó luego a levantar pesas y hacer ejercicios de repeticiones a diario. Su objetivo era mantenerse saludable tanto tiempo como fuera posible, extendiendo algo que en la medicina se conoce como el "periodo de buena salud".

"De media, los singapurenses viven un periodo de diez años de mala salud. Es usualmente el final, los últimos diez años, la década marginal de sus vidas. De los 70 a los 80, por ejemplo. Y yo no quiero ese periodo de mala salud, o como se llame. El resultado que busco es 'cero' (enfermedades). Si al conseguirlo mi expectativa de vida crece, mejor", señala.

La Dra. Foong Tsin Uin, fundadora de Osler Health, una popular clínica de longevidad en Singapur, advierte cómo ha crecido el negocio. "Hay mucha gente diciendo ahora que si naciste en 2025, o después de 2020, será normal vivir hasta los 100 años. Esas son las cifras que la gente está barajando", asegura.

Detrás de todo está un cambio que traslada el foco de la atención médica a la prevención. Se trata, en otras palabras, de prevenir las enfermedades vinculadas con la edad, en lugar de tratarlas.

Como Tiat Lin, Osler Health pone énfasis en los marcadores biológicos. Estos se usan para hacer programas a medida para cada paciente.

"Uno puede entrar en muchos detalles. Empecemos por los pilares del estilo de vida. Se puede medir el impacto de la cantidad de alcohol que consumes, de cómo haces ejercicio, de cómo te alimentas, de los agentes contaminantes del medio ambiente. Y medir cómo eso te afecta como individuo en base a tus genes", explica.

Además de medidas para gestionar la dieta, el sueño o el ejercicio que uno hace, los tratamientos de longevidad pueden incluir diferentes terapias, así como tratamientos con células madre.

Pese a ello, los críticos sostienen que no hay evidencias claras de que todo esto pueda llevar a mejores resultados, a largo plazo, en gente con buena salud.

Pero los datos sugieren que la esperanza de vida es algo que se puede gestionar de forma proactiva. En Singapur, la esperanza de vida ha subido unos 20 años desde 1960. Hoy en día, una persona puede vivir un promedio de 86.