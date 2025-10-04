VIDEO | Netanyahu promete desarmar a Hamás con plan de Trump o vía militar
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió el sábado desarmar al movimiento islamista palestino Hamás, ya sea mediante el plan del presidente estadounidense Donald Trump o por vía militar.
- Ultimátum abierto -
"Hamás será desarmado (...) esto ocurrirá ya sea diplomáticamente por el plan de Trump o militarmente por nosotros", declaró Netanyahu en un discurso televisado. "También se lo he dicho a Washington. Se logrará de manera fácil o difícil, pero se logrará", añadió.
Dos emisarios del presidente de estadounidense Donald Trump se dirigen el sábado a Egipto para concluir las conversaciones sobre la liberación de rehenes en la Franja de Gaza, indicó la Casa Blanca tras el anuncio de Hamás de que estaba dispuesto a liberarlos.