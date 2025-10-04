×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Benjamin Netanyahu desarme Hamás
Benjamin Netanyahu desarme Hamás

VIDEO | Netanyahu promete desarmar a Hamás con plan de Trump o vía militar

Dos emisarios del presidente de estadounidense Donald Trump se dirigen el sábado a Egipto para concluir las conversaciones sobre la liberación de rehenes en la Franja de Gaza

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió el sábado desarmar al movimiento islamista palestino Hamás, ya sea mediante el plan del presidente estadounidense Donald Trump o por vía militar.

    Expandir imagen
    Infografía
    Israelíes a favor de las negociaciones con Hamás. (AFP)

    - Ultimátum abierto - 

    "Hamás será desarmado (...) esto ocurrirá ya sea diplomáticamente por el plan de Trump o militarmente por nosotros", declaró Netanyahu en un discurso televisado. "También se lo he dicho a Washington. Se logrará de manera fácil o difícil, pero se logrará", añadió.

    Dos emisarios del presidente de estadounidense Donald Trump se dirigen el sábado a Egipto para concluir las conversaciones sobre la liberación de rehenes en la Franja de Gaza, indicó la Casa Blanca tras el anuncio de Hamás de que estaba dispuesto a liberarlos.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.