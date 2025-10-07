Cientos de personas fueron rescatadas al pie del monte Everest por unas intensas nevadas en China, que también provocaron la muerte por hipotermia de un excursionista, informó el lunes la cadena estatal CCTV.

Las autoridades rescataron a unos 350 excursionistas en un valle en la vertiente china del Everest, pero más de 200 personas seguían atrapadas en campamentos en altura en esa montaña, afirmó este medio.

Según su relato, los equipos de rescate habían conseguido contactar con ellas y les instaron a alcanzar un punto de encuentro acordado.

AFP no logró contactar con las autoridades en estas zonas.

- Nevada mortal -

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/edit-0000162406still1640-4ef698da.jpg

Un excursionista contactado por AFP compartió en redes sociales videos de carpas en esa zona cubiertas casi por completo de nieve y dijo que había logrado llegar a salvo a un poblado el domingo.

Otra excursionista fue evacuada tras quedar atrapada por una fuerte nevada. Según relató, tras dos días de caminata, su grupo logró llegar al centro de rescate con ayuda de bomberos que despejaron el camino con ayuda de yaks y caballos.

El temporal de nieve en la meseta tibetana también causó estragos en la provincia de Qinghai, al norte de la región del Tíbet, donde un excursionista murió de frío, señaló CCTV citando a los servicios de seguridad.

Muchos otros excursionistas, que llegaron a finales de la semana pasada, quedaron atrapados por el mal tiempo en esta zona situada a más de 4,000 metros de altitud, bajo condiciones meteorológicas difíciles, añadió.

Más de 130 personas fueron rescatadas en la misma región tras el despliegue de cientos de socorristas y dos drones, apuntó CCTV.

Las operaciones de búsqueda continúan para localizar a otros excursionistas, aunque no se ha precisado cuántos siguen desaparecidos.

En esta época suele haber gran número de visitantes debido a unas vacaciones en el país.

