El ejército de Israel completó la primera fase de su retirada de la Franja de Gaza. Así lo informó el viernes el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, quien dijo que comenzó a regir el plazo de 72 horas para que el movimiento islamista palestino Hamás libere a los rehenes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que de las 48 personas que siguen retenidas en la Franja de Gaza, 20 están vivas y 28 fallecieron, en un discurso tras la entrada en vigor del alto al fuego.

"Ciudadanos de Israel: hace dos años, la festividad de Simjat Torá se convirtió en un día de luto nacional. Esta Simjat Torá se convertirá, si Dios quiere, en un día de alegría nacional tras el regreso de todos nuestros hermanos y hermanas secuestrados", aseguró Netanyahu, primer ministro de Israel.

Luego del anuncio, miles de gazatíes empezaron a caminar hacia el norte de la Franja. Durante esta primera parte del proceso de retirada, el ejército israelí controlará aproximadamente el 53 % del enclave.

La ciudad de Gaza y sus alrededores fueron escenario en los últimos meses de un operativo especialmente intenso del ejército de Israel, que dijo querer eliminar a los restos de Hamás. "Hemos recibido garantías de los mediadores hermanos y de la administración estadounidense que confirman que la guerra ha llegado a su fin definitivo", dijo Jalil Al Haya, negociador principal de Hamás.

El acuerdo aprobado el jueves prevé también la liberación de los rehenes, que según un responsable de Hamás serán intercambiados por unos 2,000 presos palestinos.

El pacto se basa en un plan de 20 puntos anunciado a fines de septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que prevé viajar a Medio Oriente el domingo.