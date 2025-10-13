El movimiento islamista palestino Hamás liberó el lunes a los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en la Franja de Gaza, una noticia que provocó gritos de júbilo entre la multitud congregada en Tel Aviv.

Las autoridades israelíes anunciaron el regreso de un primer grupo de siete rehenes antes de las 07H00 GMT. Los cautivos fueron entregados a la Cruz Roja, que los llevó después al ejército israelí.

El segundo grupo de 13 rehenes fue liberado poco después, y el ejército debe recibirlos en breve de manos de la Cruz Roja.

"Hemos estado esperando 738 días para decir esto: bienvenidos a casa", escribió en la red X el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores, en el cuarto día de alto el fuego.

Los veinte liberados fueron capturados por milicianos islamistas en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que desató la guerra en Gaza.

Al conocerse la noticia de la liberación, miles de personas reunidas en una plaza de Tel Aviv, rebautizada como Plaza de los Rehenes, estallaron en vítores, abrazos y lágrimas de emoción.

"Es un día hermoso, que esperábamos desde hace dos años", pese a "la tristeza por aquellos que no vuelven y los casi 2,000 muertos de la guerra", dijo a AFP Ronny Edry, un profesor de 54 años.

La liberación se dio horas antes de la esperada Cumbre sobre Gaza prevista en el balneario egipcio de Sharm el Sheij en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, que primero visita Israel, y otros líderes mundiales.

La primera fase del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, contempla el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza -veinte vivos más 28 fallecidos- por casi 2,000 palestinos recluidos en cárceles israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió este lunes en la pista del aeropuerto de Tel Aviv a Trump, artífice de un plan en 20 puntos que hizo posible el alto el fuego y la liberación de los rehenes.

- "La guerra terminó" -

Sin embargo, Israel no prevé que todos los cuerpos de los rehenes muertos sean devueltos el lunes, y espera que "un organismo internacional" ayude a "localizar a los rehenes muertos que no sean entregados", indicó la portavoz de Netanyahu, Shosh Berosian.

Durante el viaje en el avión presidencial Air Force One, Trump insistió en que "la guerra (en Gaza) terminó".

Por su parte, Netanyahu sostuvo que Israel logró "enormes victorias" en la guerra contra Hamás en Gaza, aunque advirtió que "la lucha no ha terminado".

Después de Israel, donde prevé hablar en el Parlamento, Trump se trasladará a Sharm el Sheij para presidir junto a su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi, una Cumbre sobre Gaza, junto a dirigentes de unos 20 países y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

La gobernanza de la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra, será uno de los desafíos.

Los países mediadores del acuerdo de alto el fuego en Gaza deberán firmar un documento para garantizar su ejecución, indicó una fuente diplomática, según la cual el acuerdo sería rubricado por "Estados Unidos, Egipto, Catar y probablemente Turquía".

La oficina de Netanyahu anunció que ningún alto funcionario israelí asistirá al encuentro y Hamás tampoco irá porque ha dicho que actúa a través de sus mediadores, Catar y Egipto. El presidente palestino, Mahmud Abás, sí participará, señaló el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron.

Luego del retiro progresivo del ejército israelí, que controla 53 % de la franja, el plan estadounidense prevé una fase posterior en la cual Hamás sea excluido de la administración de Gaza, la cual gobierna desde 2007, y que su arsenal sea destruido.

El plan señala que el gobierno será confiado a "un comité palestino tecnocrático y apolítico" bajo "la supervisión y control de un nuevo organismo internacional de transición" dirigido por Trump.

- Precios reducidos -

Algunos camiones con ayuda humanitaria cruzaron este domingo a Gaza, pero habitantes de Jan Yunis, en el sur, denunciaron que varios fueron saqueados por personas hambrientas.

Desde que se instauró el alto al fuego en el territorio, muchos residentes desplazados, como Fatima Salem, de 38 años, han regresado a sus hogares devastados en Gaza.

"Mis ojos no dejaban de buscar los puntos de referencia que había perdido, pero nada parecía igual, ni siquiera las casas de los vecinos estaban allí", dijo.

En el terreno en Gaza, periodistas de AFP observaron el domingo a palestinos acudir a los mercados, donde los precios de productos básicos bajaron tras la promesa israelí de un alivio al bloqueo del territorio.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás de octubre de 2023, que causó la muerte de 1,219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

La ofensiva israelí lanzada en respuesta mató a al menos 67,806 personas, según cifras del Ministerio de Salud del territorio, que la ONU considera creíbles.