Nuevos enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán. Fuentes oficiales de ambos lados de la frontera informaron el miércoles la muerte de decenas de soldados y civiles, mientras las confrontaciones entraban en su segunda semana.

La violencia se ha recrudecido desde las explosiones de la semana pasada en Afganistán, incluidas dos en la capital, que el gobierno talibán atribuyó a Pakistán. En represalia, Kabul lanzó una ofensiva a lo largo de partes de su frontera sur, lo que llevó a Islamabad a prometer una respuesta contundente.

Haji Jalid, comandante de batallón de la brigada fronteriza de los talibanes asegura que el conflicto es producto de la agresión pakistaní.

"Cuando Pakistán atacó Afganistán, el Ministerio de Defensa ordenó a nuestro ejército: 'deben responder a este ataque'. Entonces, los muyahidines a lo largo de toda la frontera, desde la frontera con Irán hasta el corredor de Wajan, lanzaron simultáneamente un contundente contraataque".

Las relaciones entre los países vecinos han sido muy tensas desde que los talibanes volvieron al poder en Afganistán en el verano boreal de 2021. Pakistán acusa continuamente a Kabul de dar refugio en su territorio a grupos liderados por los talibanes pakistaníes, lo que Afganistán desmiente.

El grupo formado en combate en Afganistán y que reivindica la misma ideología que los talibanes afganos, es acusado por Islamabad de haber matado a cientos de sus soldados desde 2021.