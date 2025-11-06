Al menos siete personas quedaron atrapadas luego de que la estructura de una planta energética colapsara en la costa este de Corea del Sur, informaron los bomberos este jueves.

El colapso ocurrió cerca de las 14H00 (05H00 GMT) en la sede de Ulsan Power, en la ciudad sudoriental del mismo nombre, indicaron las autoridades tras el colapso de una gran estructura.

La Agencia Nacional de Bomberos señaló que dos personas fueron rescatadas y que al menos siete habrían quedado atrapadas y se desconoce su paradero.

Las operaciones de búsqueda y rescate siguen en curso.

Respuesta inmediata

El primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, ordenó a todos los ministerios "movilizar a todo el personal y equipos disponibles, dando prioridad al rescate de los atrapados".

Los pobladores de la zona también fueron evacuados, agregó la oficina del primer ministro.

El accidente habría ocurrido durante los preparativos para demoler la planta térmica, que está fuera de servicio.