<app-viewer-title></app-viewer-title>

Talik e Itzik Gvili, los padres del último rehén israelí cuyos restos permanecen en Gaza, siguen esperando que les devuelvan a su hijo Ran, que relatan "luchó hasta la última bala" durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Talik Gvili sostiene que en Israel existe consenso en que el cuerpo de su hijo debe ser devuelto antes de que se ponga en marcha la segunda fase del acuerdo de tregua en la Franja de Gaza.

"Todas las personas con las que hablamos nos prometen que no se va a avanzar hacia la segunda fase hasta que vuelva Rani", dijo a AFP la madre de Ran Gvili en su casa en Meitar, una pequeña localidad del sur de Israel, al este de la Franja de Gaza.

"Realmente esperamos que sea lo que suceda", declaró la mujer de 55 años.

Su hijo era un oficial en la unidad de élite de la policía israelí, la Yasam, y tenía 24 años el día en que Hamás lanzó el ataque en territorio israelí que desató la guerra en Gaza.

Los términos del acuerdo para el cese el fuego entre Israel y Hamás impulsado por Estados Unidos, que entró en vigor el 10 de octubre, estipulan que el movimiento debía devolver a los 48 rehenes que tenía en sus manos, de los cuales 20 seguían vivos.

Hasta ahora, Hamás ha devuelto a 47 secuestrados que seguían en Gaza, de un total de 251 personas tomadas como rehenes durante el ataque.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el domingo que espera que la segunda fase del plan que permitió el cese el fuego en el territorio palestino empiece pronto.

Según el acuerdo, la siguiente fase debía comenzar una vez que Hamás liberara a los rehenes que seguían con vida y devolviera los restos de los fallecidos.

En la próxima etapa, la hoja de ruta establece que las partes deben abordar el desarme del movimiento islamista Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, y un mayor retiro de las fuerzas israelíes del territorio palestino gracias a la implementación de una autoridad de transición, con un contingente extranjero de estabilización.

- "El primero en ayudar" -

En octubre de 2023, Ran Gvili estaba de baja médica esperando una operación en el hombro.

Cuando escuchó que había un ataque, decidió salir de su casa con su arma personal. Resultó herido por disparos en combates en el kibutz de Alumim y después fue llevado a Gaza.

Las autoridades israelíes informaron a los padres de Gvili en enero de 2024 de que su hijo no había sobrevivido a las heridas, pero incluso meses después, a la pareja le cuesta creer que está muerto.

"Ellos afirman que no recibió ningún [tratamiento], pero todavía tenemos un pequeño, un minúsculo atisbo de esperanza", relató su padre, Itzik Gvili, de 61 años.

En la zona cerca del desierto del Negev, se ven por todas partes afiches con el rostro de Gvili. Muchos de los carteles llevan el mensaje "héroe de Israel".

"Él corrió para ayudar, para salvar a gente", afirmó su padre, vestido con una camiseta que tiene impresa una foto de su hijo en una moto.

"Aunque ya estaba herido antes del 7 de octubre, ese era Rani, siempre adelante, el primero en ayudar y el primero en intervenir", declaró.

"Él luchó hasta la última bala y después fue tomado como rehén", dijo Talik Gvili.

Los soldados y policías presentes el 7 de octubre relataron que Ran combatió a la entrada de la comunidad agrícola de Alumim, pero que le dispararon y resultó herido.

"De alguna manera, va con él. Ser el que se quedó atrás. De alguna forma nos ayuda a aceptar esta situación, pero principalmente porque no tenemos otra opción. No elegimos ser los últimos", contó su madre.

"Hay alguien que tiene que ser el último y terminó siendo nuestra familia".