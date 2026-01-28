Israel despide al último rehén de Gaza

Israel llevó a cabo el miércoles el funeral del policía Ran Gvili, el último de sus rehenes que permanecía en la Franja de Gaza, cerrando así un doloroso capítulo de su historia. ( AFP )

Cientos de personas en lágrimas llenaron este miércoles un estadio en el sur de Israel para asistir al funeral de Ran Gvili, el último rehén que permanecía en la Franja de Gaza, cuyo entierro cierra un doloroso capítulo tras el ataque de Hamás en 2023.

Las fuerzas israelíes repatriaron el lunes los restos de Gvili, un policía que murió en combate y cuyo cuerpo fue llevado a Gaza por milicianos islamistas de Hamás durante el ataque del 7 de octubre, que desencadenó una devastadora guerra de dos años.

Una gran pancarta con el retrato de Gvili fue colocada en un estadio de Meitar, la localidad natal del policía que murió a los 24 años. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Israel, Isaac Herzog, asistieron a este homenaje público, antes del sepelio que será celebrado en la intimidad.

Gvili estaba de baja médica antes de una operación de hombro cuando Hamás lanzó su mortífero asalto en el sur de Israel, aún así agarró su arma y corrió hacia el kibutz Alumim, donde murió en combate.

El féretro de Gvili fue cubierto con una bandera israelí frente a una multitud abatida que incluyó a sus acongojados familiares. Algunos asistentes lucieron el lazo amarillo, que simboliza la solidaridad con los rehenes.

"La esperanza de que volvieras sobre tus dos piernas me dio fuerza", relató su madre, Talik Gvili, quien describió a su hijo como "el primero en partir, el último en regresar".

De los 251 rehenes capturados por Hamás ese día y llevados a Gaza, el cadáver de Gvili fue el último en ser repatriado a Israel. Del total de personas secuestradas por el movimiento islamista palestino, 44 estaban muertas cuando fueron llevadas a Gaza.

De los 207 rehenes capturados con vida, 41 murieron o fueron abatidos durante su cautiverio.

"Durante dos años y cuatro meses, hablamos de ti constantemente, y te convertiste en el hijo de todos", añadió su madre.

Su hermano, Omri Gvili, declaró: "Este héroe, ha vuelto a casa (...) eres el orgullo de todo el país".

"Nuestro sufrimiento es inmenso, pero el orgullo que sentimos por ti es aún mayor", agregó.

El presidente Herzog celebró el retorno de sus restos, pero dijo que lamenta no haberlo conocido en vida.

"Familia Gvili, les pido, como presidente, perdón por no haber estado allí para él (...) hoy una nación entera llora con ustedes", afirmó durante el acto, que contó con la presencia de muchos niños.

Durante el acto, la madre de Gvili lanzó un mensaje a dos grupos armados palestinos.

"Sepan esto, cobardes: Rani y los mártires nos dan la fuerza para borrarlos del mundo, para borrar el mal, para acabar con la semilla de Hamás y la Yihad (Islámica)", dijo.

- "Desarmar a Hamás y desmilitarizar Gaza" -

Durante su discurso, Netanyahu describió a Gvili como un "héroe de Israel" y anunció la creación de un nuevo pueblo en su honor.

También advirtió a los enemigos de Israel eque pagarán un alto precio, si atacan al país.

"Estamos decididos a completar nuestras misiones: desarmar a Hamás y desmilitarizar Gaza, y lo lograremos. Que nuestros enemigos sepan que cualquiera que levante la mano contra Israel pagará un precio exorbitante", afirmó.

El regreso de los rehenes retenidos en Gaza fue objeto de negociaciones durante toda la guerra entre Israel y Hamás.

Dos ceses de los combates permitieron la liberación de varios rehenes, antes del cese el fuego vigente del 10 de octubre, que comenzó el proceso para el retorno de la totalidad de los cautivos, algunos vivos y otros ya fallecidos. Además Israel lanzó operaciones militares para intentar rescatarlos.

- "Próxima fase" -

Ahora, se espera que avance el plan impulsado por Donald Trump para poner fin a la guerra en el territorio palestino, y que se reabra el puesto fronterizo de Rafah, en el sur de la Franja, que comunica con Egipto.

La comunidad internacional y Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, presionan desde hace tiempo a Israel para que permita la apertura de este paso, que es esencial para el tránsito de ayuda humanitaria.

"Estamos en el umbral de la próxima fase" del plan de Estados Unidos, afirmó Netanyahu.

En el estrecho territorio palestino, donde Hamás y el ejército israelí se acusan mutuamente de violar la tregua, la situación humanitaria de los 2.2 millones de habitantes sigue siendo catastrófica.

La segunda fase del plan de Trump contempla el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí, que aún controla aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza, y el despliegue de una fuerza internacional.