Unas inusuales nevadas en Japón han causado 30 muertes en las últimas dos semanas, informaron las autoridades este martes, entre ellas la de una mujer de 91 años que fue encontrada bajo un montículo de nieve de tres metros frente a su casa.

El gobierno central ha desplegado tropas para ayudar a los residentes de Aomori, la región más afectada, donde aún permanece una capa de nieve de hasta 4.5 metros en las zonas más remotas.

La primera ministra Sanae Takaichi celebró una reunión especial del gabinete el martes por la mañana para dar instrucciones a los ministros de que hicieran todo lo posible para evitar muertes y accidentes.

Una poderosa masa de aire frío provocó fuertes nevadas a lo largo de la costa del mar de Japón en las últimas semanas, con algunas zonas registrando más del doble de los volúmenes habituales.

Desde el 20 de enero hasta el martes, 30 personas murieron como consecuencia de las fuertes tempestades, según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres.

Entre ellas está la nonagenaria Kina Jin, cuyo cuerpo fue hallado bajo la nieve en Ajigasawa, en Aomori, informó a la AFP un agente de la policía local bajo condición de anonimato.

La policía cree que la mujer murió aplastada por la nieve que se desprendió del tejado de su casa. La causa de la muerte fue asfixia, según el agente. Junto al cuerpo se encontró una pala de aluminio.

El gobernador de Aomori, Soichiro Miyashita, dijo el lunes que había pedido al ejército japonés que prestara ayuda en caso de catástrofe.