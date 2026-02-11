El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró este miércoles que su país está listo para someterse a "inspecciones" que demuestren que su programa nuclear es pacífico y reiteró que "no cederá ante las demandas excesivas", mientras negocia sobre el tema con Estados Unidos.

¿Qué declaraciones hizo el presidente iraní sobre el programa nuclear?

"No buscamos dotarnos de armas nucleares. Lo hemos declarado en repetidas ocasiones y estamos dispuestos a todo tipo de inspecciones", aseguró el mandatario con motivo del 47º aniversario de la Revolución Islámica, celebrado este año en un contexto de fuertes tensiones con Washington.

Teherán y Washington retomaron la semana pasada el diálogo en Omán, por primera vez desde la guerra de 12 días lanzada en junio por Israel, potencia nuclear oficiosa, que atacó numerosas instalaciones militares y atómicas de la república islámica.

Contexto y tensiones en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos

A esa campaña se sumó Estados Unidos el 22 de junio bombardeando tres instalaciones nucleares iraníes.

Irán quiere hablar sólo de la cuestión nuclear y defiende su derecho a enriquecer uranio como parte de un programa que, según afirma es meramente civil.

Estados Unidos quiere incluir otras dos cuestiones: el arsenal de misiles balísticos de Irán, una importante línea de defensa del régimen islámico, y el cese del apoyo a los grupos regionales hostiles a Israel, como el Hamás palestino, el Hezbolá libanés, los rebeldes hutíes de Yemen y las milicias chiitas de Irak.

"Nuestro país, Irán, no cederá ante sus exigencias excesivas. Nuestro Irán no cederá ante la agresión, pero seguimos dialogando con todas nuestras fuerzas con los países vecinos para instaurar la paz", añadió Pezeshkian.

Los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) están encargados de verificar el carácter pacífico del programa nuclear iraní, pero desde hace meses no han tenido acceso a las instalaciones.

El presidente iraní habló este miércoles en Teherán desde la plaza Azadi (libertad, en farsi), para celebrar el aniversario de la revolución islámica de 1979, que destronó la monarquía.

Mujeres cubiertas con chador negro lucían banderas del país, y retratos del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989.

Repercusiones internas y manifestaciones durante el aniversario de la Revolución Islámica

Las fuerzas de seguridad desplegaron un importante dispositivo, mayor que el de años anteriores, un mes después de las manifestaciones masivas contra el régimen del 8 y el 9 de enero, constató un periodista de AFP.

La noche del martes, las autoridades lanzaron fuegos artificiales con motivo del aniversario de la revolución.

En ese momento, varias personas, desde algunos balcones de Teherán, gritaron eslóganes como "muerte a Jamenei" o "muerte al dictador", según imágenes compartidas en redes sociales. AFP verificó tres de esos videos, publicados por la plataforma Mamlekate, que está haciendo un rastreo de las protestas.

Según la oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 6,984 personas, entre ellas 6,490 manifestantes, murieron como parte de la represión de las autoridades en las protestas de enero.

Más de 52,000 personas fueron detenidas, añade esa ONG.

Entre los detenidos más recientemente figuran representantes del movimiento reformista en Irán, que apoyaron la campaña electoral de Pezeshkian en 2024.