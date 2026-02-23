Maniobras militares iraníes en el estrecho de Ormuz ante un posible ataque estadounidense. Una demostración de fuerza en una vía marítima vital que Irán podría cerrar.

La opción militar más temible de Irán es su arsenal de misiles balísticos, que podría utilizar para atacar las bases estadounidenses en la región.

Washington desplegó recientemente sus capacidades de defensa aérea en la zona. Irán también podría atacar a Israel, lanzando una gran cantidad de misiles a la vez para saturar la Cúpula de Hierro, su sistema de defensa.

Capacidades cibernéticas y riesgos para infraestructuras críticas

Las llamadas "fuerzas proxy de Irán" son otra forma de atacar a Estados Unidos, Israel y otros aliados. Pero Hezbolá en el Líbano y Hamás en Gaza han sido diezmados por los ataques israelíes y la guerra en el enclave palestino, y ya no son la amenaza que eran hace solo unos años.

Los rebeldes hutíes en Yemen siguen teniendo la capacidad de atacar el transporte marítimo en el Mar Rojo, una razón más para hacer dudar a Estados Unidos.

Además, la avanzada red de hackers de Irán podría atacar redes eléctricas, hospitales e instalaciones de petróleo y gas- en Estados Unidos, Israel o Europa. También podría cerrar sitios web populares para intentar crear pánico entre la población.

No está claro qué utilizaría Irán en primer lugar, pero su arsenal de opciones implica que Estados Unidos deba pensar dos veces antes de atacar.