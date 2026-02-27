Irán y Estados Unidos lograron "progresos" en las conversaciones este jueves en Ginebra, afirmó el canciller iraní Abás Araqchi tras las negociaciones indirectas que buscan evitar una guerra.

Estos diálogos mediados por Omán transcurren bajo la amenaza del mayor despliegue militar estadounidense en Oriente Medio en décadas, ordenado por el presidente Donald Trump.

Irán insiste en que las negociaciones deben ceñirse al programa nuclear, pero Estados Unidos quiere abordar también el tema de los misiles y el apoyo que da Teherán a grupos armados en Oriente Medio.

Las dos delegaciones sostuvieron conversaciones durante la mañana en la residencia del embajador de Omán y mantuvieron otra ronda de reuniones que concluyó por la tarde.

"Hemos terminado el día con progresos significativos en la negociación entre Estados Unidos e Irán", apuntó en la red social X el canciller de Omán, Badr Albusaidi, y añadió que ambos países sostendrán conversaciones a nivel técnico la próxima semana en Viena.

El ministro iraní Araqchi también informó de "progresos" tras el final de las reuniones y afirmó que se abordaron temas sobre el programa nuclear y el levantamiento de las sanciones.

El canciller precisó que las conversaciones a nivel técnico comenzarán el lunes en Viena y que habrá un nuevo ciclo de negociaciones en menos de una semana.

En una publicación en las redes sociales durante la noche, Araqchi calificó esta última ronda de conversaciones en Ginebra como "la más intensa hasta ahora".

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, participó en las negociaciones, informó a la AFP una fuente cercana a las conversaciones.

- "Soluciones nuevas y creativas"

Como mecanismo de presión, Trump ha enviado a Oriente Medio un dispositivo militar masivo que incluye un portaviones, el USS Abraham Lincoln, nueve destructores y otros tres buques de combate. Además movilizó por el Mediterráneo al portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford.

El diario The Wall Street Journal reportó el jueves que el equipo negociador estadounidense busca exigir que Irán desmantele sus tres principales instalaciones nucleares y entregue todo el uranio enriquecido.

Más temprano, el canciller de Omán afirmó que los negociadores mostraron "una apertura sin precedentes a ideas y soluciones nuevas y creativas".

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, insistió antes de las negociaciones en que su país no busca dotarse de armas nucleares.

"El tema de las negociaciones (...) se centra en la cuestión nuclear", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní Esmail Baqai. Añadió que su país presionará para que levanten las sanciones a las que se ve sometido y reiterará su derecho "al uso pacífico de la energía nuclear".

Para el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, esto es "un gran problema".

"Tenemos que hablar de otros temas además del programa nuclear", advirtió.

Irán ha "desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases" militares y quiere diseñar otros aún más poderosos, capaces de "alcanzar pronto a Estados Unidos", aseguró el martes el presidente Trump en su discurso sobre el estado de la Unión.

Irán, que afirma que el alcance máximo de sus misiles es de 2,000 km, tachó de "mentiras" estas afirmaciones.

Irán dispone de un amplio arsenal, en particular los Shahab-3, que pueden alcanzar a Israel, su enemigo jurado, y a algunos países de Europa del Este.

El presidente Pezeshkian estima que la negociación permite salir de "esta situación de 'ni guerra ni paz'".

- Negociaciones precedentes -

Estados Unidos está representado por el enviado Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Ambos países ya dialogaron recientemente en Omán y en Ginebra.

Un intento previo de diálogo colapsó cuando Israel atacó a Irán en junio, lo que inició una guerra de 12 días en la que Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes.

En enero surgieron nuevas tensiones entre Washington y Teherán, cuando Irán reprimió violentamente las protestas multitudinarias que desafiaron el poder de los ayatolás en la República Islámica.

Trump amenazó con intervenir en el país para "ayudar" al pueblo iraní.

Emile Hokayem, analista de seguridad en Oriente Medio para el International Institute for Strategic Studies, estima que "la región parece esperar una guerra en este punto".

Sin embargo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el jueves a The Washington Post que "no hay posibilidad" de que un eventual ataque contra Irán desemboque en una guerra prolongada en la región.

"La idea de que vamos a estar en una guerra en Medio Oriente durante años, sin un final a la vista... no hay posibilidad de que eso ocurra", dijo Vance al diario, rechazando las críticas de que Washington podría quedar atrapado en un conflicto militar en esta volátil región.