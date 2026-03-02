Incertidumbre en Irán tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, en ataques de Estados Unidos e Israel lanzados el sábado. El líder supremo iraní guiaba con mano de hierro la República Islámica desde hace más de tres décadas. Por el momento el país está en manos de un triunvirato de forma provisional a la espera de elegir al sucesor de Jamenei.

El llamado Consejo de Liderazgo está compuesto por el presidente Masud Pezeshkian, por el miembro del Consejo de Guardianes Alireza Arafi y por el jefe del Poder Judicial ultraconservador, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Proceso para elegir al nuevo líder supremo

Alireza Arafi, Jefe del Consejo de Liderazgo interino de Irán, aseguró que existe un plan para llenar el vacío dejado por la muerte de Jamenei. "Este consejo, mediante reuniones periódicas y con la debida diligencia, cumplirá las responsabilidades que le han sido encomendadas. Aseguro a todas nuestras fuerzas armadas y a nuestra gran y noble nación que todos los poderes del Estado están a su servicio".

Un nuevo líder supremo debe ser elegido por la llamada Asamblea de Expertos para un mandato de por vida. Esa asamblea está formada por 88 juristas, que son elegidos por voto popular cada ocho años. Desde la Revolución Islámica de 1979, solo ha habido un cambio de líder supremo: en 1989, tras la muerte del líder revolucionario ayatolá Ruholá Jomeiní.

Las autoridades han dicho que la decisión se tomaría rápido, probablemente en los próximos dos días. En teoría el líder supremo está supervisado por el máximo órgano clerical, pero en la práctica tiene la última palabra sobre todas las políticas, tanto internas como internacionales, y es el comandante en jefe del país.