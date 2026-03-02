Cientos de aviones israelíes bombardean Líbano e Irán

El ejército israelí dijo el lunes estar llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano y advirtió al movimiento islamista libanés Hezbolá que pagará "caro" haber abierto fuego contra Israel. ( AFP )

El ejército israelí afirmó este lunes estar llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano y advirtió al movimiento islamista libanés Hezbolá que pagará "caro" haber abierto fuego contra Israel.

Acciones militares de Israel en Líbano e Irán

Las fuerzas armadas de Israel lanzaron este lunes una ola de ataques contra Hezbolá después de que el grupo, respaldado por Irán, reivindicara unos disparos de cohetes contra su territorio.

"En este momento, cientos de aviones de la fuerza aérea están bombardeando simultáneamente Líbano e Irán", dijo el portavoz militar, el general Effie Defrin, en televisión.

"Hezbolá abrió fuego anoche. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les habíamos advertido, y lo pagarán caro".

Reacciones y objetivos oficiales de Israel

Asimismo, el ejército indicó que había llevado a cabo un "bombardeo selectivo" contra un alto responsable de Hezbolá en Beirut.

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó en X que el secretario general del movimiento islamista, Naim Qasem, era "un objetivo designado a abatir".

Este lunes temprano, periodistas de la AFP reportaron un bombardeo israelí en la periferia sur de la capital libanesa, feudo de Hezbolá.

Los ataques israelíes se produjeron después de lanzamientos de cohetes y drones desde Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbolá desde que se firmó un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024, que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes.