La agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) anunció el viernes que declaró la crisis en Oriente Medio como una "emergencia humanitaria mayor", subrayando la necesidad de una respuesta inmediata.

Acnur afirmó que la crisis, que comenzó el sábado cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se extendió desde entonces, ya ha provocado que un gran número de personas huyan de sus hogares.

"Acnur ha declarado la escalada de la crisis en Oriente Medio como una emergencia humanitaria mayor que requiere una respuesta inmediata en toda la región", declaró a los periodistas en Ginebra Ayaki Ito, jefe de emergencias de la agencia y coordinador interregional para los refugiados.

"La reciente escalada de las hostilidades y los ataques en Oriente Medio provocó importantes movimientos de población, mientras que los enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán también obligaron a huir a miles de familias", explicó.

Impacto humanitario y desplazamientos en la región

Las regiones afectadas ya acogen a casi 25 millones de personas, entre refugiados, desplazados internos y refugiados que han regresado recientemente del extranjero, señaló Ito.

El responsable afirmó que la agencia estaba tratando de llevar ayuda humanitaria a los países afectados de toda la región.

Ito señaló que era imperativo que todos los civiles que necesitaran desplazarse o cruzar las fronteras encuentren "seguridad y un paso seguro".

Nuevos ataques sacudieron Irán y Líbano el viernes, mientras Israel prometía intensificar una guerra que se ha extendido rápidamente por toda la región y más allá.

Según datos oficiales, cerca de 100,000 personas se vieron obligadas a desplazarse en Líbano desde que el país se vio arrastrado al conflicto el lunes.