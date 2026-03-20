Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron el viernes la muerte de su portavoz Alí Mohamad Naini. Según un comunicado del poderoso ejército ideológico iraní, Naini fue víctima de bombardeos de Israel y Estados Unidos al amanecer.

Poco antes del anuncio de su deceso, el vocero, citado por la agencia de noticias Fars, aseguró que Irán ha seguido produciendo misiles a pesar de la guerra.

El jueves, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había afirmado que Irán ya no tiene "la capacidad de enriquecer uranio" ni de "producir misiles balísticos".

Funciones y estructura del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fue creado por orden del ayatolá Jomeini, poco después de la caída del entonces sah, en 1979, con un mandato diferente al del ejército regular: el de proteger la revolución de las amenazas internas y externas.

Desde entonces se ha convertido en una estructura con influencia militar y poder económico cuyos tentáculos alcanzan todos los aspectos de la vida en Irán.

Además de su propia organización de inteligencia interna, la Guardia incluye una fuerza paramilitar de voluntarios, Basij, y la Fuerza Al Quds, encargada de las operaciones en el extranjero.