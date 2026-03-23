El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró este lunes que recibió mensajes a través de "países amigos" sobre una solicitud de Estados Unidos para entablar conversaciones, pero negó que se iniciaran negociaciones desde el inicio de la guerra.

Respuesta oficial de Irán sobre las conversaciones

"En los últimos días se recibieron mensajes a través de algunos países amigos en los que se indicaba una solicitud de Estados Unidos para entablar negociaciones con el objetivo de poner fin a la guerra", afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, citado por la agencia oficial IRNA.

Sin embargo, "negó que se hubieran producido negociaciones o conversaciones con Estados Unidos durante los últimos 24 días de una guerra impuesta".