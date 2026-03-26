El presidente Donald Trump afirmó el jueves que Irán debe "ponerse en serio rápidamente" en las conversaciones con Estados Unidos para terminar con la guerra en Oriente Medio.

Los negociadores iraníes están "suplicándonos alcanzar un acuerdo, lo cual deberían hacer ya que están militarmente aniquilados, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y aun así declaran públicamente que solo están 'analizando nuestra propuesta'. ¡¡¡EQUIVOCADO!!!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Será mejor ponerse en serio rápidamente antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ocurra eso, ¡NO HABRÁ VUELTA ATRÁS y no será nada bonito!", agregó el mandatario estadounidense.

Trump afirmó asimismo que Estados Unidos "no necesita nada de la OTAN".

"Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con la nación lunática, ahora militarmente diezmada, de Irán", escribió.

"Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, pero 'nunca olviden' este momento muy importante de la historia", añadió.

Reacciones internacionales ante la crisis en el estrecho de Ormuz

Trump ha venido presionando a sus aliados para que participen en la seguridad del estrecho de Ormuz, cuyo práctico bloqueo por parte de Irán desde que arrancó la guerra el 28 de febrero ha causado graves perturbaciones en el mercado energético mundial.

Los socios europeos se mostraron contrarios a comprometerse en una hipotética misión en el marco de la OTAN, aunque Reino Unido y Francia explorarán con una treintena de países una posible misión de seguridad en la zona.