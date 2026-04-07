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Guerra en Medio Oriente
Guerra en Medio Oriente

VIDEO | Más de 1,500 personas murieron en Líbano en ataques israelíes desde inicio de la guerra

Los bombardeos israelíes en Líbano han dejado 1,530 personas muertas desde el inicio de la guerra entre el movimiento Hezbolá, apoyado por Irán, e Israel el 2 de marzo, informó el martes el Ministerio de Salud

    Los bombardeos israelíes en Líbano han dejado 1,530 personas muertas desde el inicio de la guerra entre el movimiento Hezbolá, apoyado por Irán, e Israel el 2 de marzo, informó el martes el Ministerio de Salud.

    Este nuevo balance da cuenta de 102 mujeres, 130 niños y 57 miembros del personal médico muertos, así como 4,812 heridos.

    El ministerio libanés había dado un balance previo de 1,497 fallecidos.

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