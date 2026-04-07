Los bombardeos israelíes en Líbano han dejado 1,530 personas muertas desde el inicio de la guerra entre el movimiento Hezbolá, apoyado por Irán, e Israel el 2 de marzo, informó el martes el Ministerio de Salud.

Este nuevo balance da cuenta de 102 mujeres, 130 niños y 57 miembros del personal médico muertos, así como 4,812 heridos.

El ministerio libanés había dado un balance previo de 1,497 fallecidos.