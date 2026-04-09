Melanie y David Moor dijeron que instalaron su casa para "relajarse" en un terreno de cinco acres a dos horas en coche al oeste de Melbourne.

En marzo de 2024, instalaron la casa prefabricada, incluyendo la fontanería y la electricidad, para comenzar una nueva vida en la zona rural de Victoria. Cinco meses después, recibieron la mala noticia.

"Recibimos una llamada del ayuntamiento diciéndonos que teníamos que parar las obras porque estaban en la manzana equivocada, y en realidad éramos dueños de la manzana de al lado", declaró Melanie Moor a la AFP el jueves.

Una auténtica pesadilla

La pareja afirmó que los límites del terreno no estaban claros y que habían confiado en el ayuntamiento local y en el agente inmobiliario para obtener el asesoramiento adecuado. Un portavoz del Consejo del Condado de Corangamite declinó hacer comentarios.

El 2 de abril, la pareja trasladó su casa unos 100 metros (330 pies) en camión hasta la parcela correcta. Actualmente viven en una caravana mientras se asegura la vivienda en el lugar correcto.

También necesitan conectar la electricidad, el agua y el sistema séptico de la casa, lo que supone un elevado coste económico.

Melanie Moor padece una enfermedad autoinmune y su marido tiene una enfermedad hepática, según ha declarado la pareja. "La idea era que pudiera relajarme un poco y trabajar desde casa", dijo David Moor.

Según un acuerdo con los propietarios del terreno donde se construyó originalmente la casa, la pareja ha declarado que tienen hasta el 2 de mayo para devolverle al terreno su estado original. Pero están agradecidos de que su hogar esté ahora en el lugar adecuado.

"Fue un alivio ver cómo el camión se llevaba la casa al otro lado de la propiedad", dijo Melanie Moor.