Dieciséis personas, en su mayoría estudiantes, resultaron heridas el martes en un tiroteo ocurrido en un instituto técnico de la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía, anunció el gobernador local.

Doce personas "reciben actualmente atención médica", indicó a la prensa el gobernador, Hasan Sildak, quien se desplazó al lugar.

Detalles confirmados sobre el atacante y las víctimas

El atacante, un exalumno del centro nacido en 2007, se suicidó, añadió el gobernador.

Según la cadena pública TRT, citando a la gobernación, entre los heridos se encuentran diez estudiantes de secundaria y cuatro profesores, sin que se haya precisado la gravedad de su estado.

De acuerdo con la agencia de prensa privada DHA y varios medios turcos, el atacante estaba armado con un rife de caza.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a estudiantes huyendo corriendo del centro, frente al cual fueron desplegados numerosos policías, al menos un vehículo blindado y ambulancias.

"Primero abrió fuego al azar en el patio y luego dentro del establecimiento", relató un testigo citado por la agencia de prensa privada IHA.

Este tipo de incidentes es relativamente raro en Turquía, donde, según estimaciones de una fundación local, circulan decenas de millones de armas de fuego, la mayoría de forma ilegal.