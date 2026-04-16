Grandes llamaradas consumían el jueves una refinería de petróleo de Australia tras una cadena de explosiones, lo que podría afectar el suministro de combustible interno, informaron las autoridades.

Una fuga de gas desató el incendio en la refinería, ubicada en el estado de Victoria, dijeron los bomberos. Las llamas alcanzan hasta los 60 metros de altura.

Impacto en la producción y suministro de combustible

La emergencia afecta a una de las dos refinerías que operan en Australia, cuya planta produce el 10% del combustible del país.

"El mayor impacto en este momento parece ser sobre la producción de combustible", advirtió el ministro de Energía, Chris Bowen.

"No es bueno, no es un buen momento, ¿verdad?", declaró el ministro a la televisión ABC, en una referencia a la guerra en Oriente Medio, que trastornó el suministro mundial de petróleo.

Esta refinería, que entró en funcionamiento en 1954, "puede procesar hasta 120,000 barriles de petróleo al día, produciendo gasolina, diésel, GLP, combustible para aviones, gasolina de aviación y combustible de bajo contenido aromático", según la compañía Viva Energy.

El fuego se originó en una sección de la refinería encargada de la producción de combustible de alto octanaje.

El incendio se registra una semana después de que Viva Energy llegara a un acuerdo con el gobierno australiano para garantizar el suministro adicional de combustible durante la guerra en Oriente Medio.

Imágenes tomadas la mañana del jueves muestran las densas nubes de humo que salían del complejo industrial.

Bowen urgió a la población resistir el impulso de salir corriendo a comprar combustible en pánico.