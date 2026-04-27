El ex primer ministro israelí Naftali Bennett y el líder de la oposición Yair Lapid anunciaron el domingo que se presentarán en una lista conjunta en las elecciones de este año, en un intento por derrocar al actual presidente, Benjamin Netanyahu.

"Me complace anunciar que esta noche, junto con mi amigo Yair Lapid, damos el paso más sionista y patriótico que jamás hayamos dado por nuestro país", declaró Bennett en un comunicado conjunto televisado con Lapid.

"Esta noche, nos unimos y fundamos el partido Beyahad (Juntos) bajo mi liderazgo, un partido que nos llevará a una gran victoria y abrirá una nueva era para nuestro hermoso país".

Durante el comunicado televisado, Lapid afirmó: "Bennett es un político de derecha, pero honesto, y existe confianza entre nosotros".

Horas antes, Lapid, también ex primer ministro, había anunciado que uniría fuerzas con Bennett.

«Esta medida propicia la unificación del Bloque de Reparación, permitiendo que todos los esfuerzos se centren en guiar a Israel hacia la necesaria recuperación», escribió en X.

Bennett afirmó que, de ser elegido, establecería una comisión nacional de investigación sobre los fallos que precedieron al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, algo que el actual gobierno de Netanyahu ha rechazado.

Bennett y Lapid han criticado abiertamente la gestión de Netanyahu en las guerras del país desde dicho ataque. Lapid llegó incluso a calificar el reciente alto el fuego de dos semanas acordado con Irán como un «desastre político».

- De asesor a rival -

Bennett, de derecha y defensor desde hace mucho tiempo de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, y Lapid formaron previamente un gobierno de coalición en junio de 2021.

Este fue reemplazado a finales de 2022 por la actual administración liderada por Netanyahu, después de que Bennett declarara en junio de ese año que su coalición ya no era viable y Lapid ejerciera brevemente como primer ministro interino. Las encuestas de opinión sugieren que Bennett es el candidato mejor posicionado para derrotar a Netanyahu en las elecciones de octubre.

El domingo, Bennett también instó al exministro Gadi Eisenkot, líder del partido centrista Yashar, a unirse a la lista conjunta.

Hijo de inmigrantes estadounidenses y antiguo empresario del sector tecnológico, Bennett, de 54 años, vendió su empresa emergente en 2005 por 145 millones de dólares (110 millones de euros).

Como exoficial de las fuerzas especiales israelíes, su perfil conecta con parte de la generación joven del país tras más de dos años de guerra en Gaza.

Si bien fue asesor de Netanyahu, Bennett se ha convertido con el tiempo en un firme opositor de las políticas de su antiguo mentor.

Lideró varios partidos de derecha antes de formar un amplio gobierno de unidad en 2021.

Su nuevo compañero de fórmula, Lapid, de 62 años, es hijo del fallecido periodista y ministro Tommy Lapid, superviviente del Holocausto, y de la aclamada escritora Shulamit Lapid.

Periodista televisivo de renombre, Lapid incursionó en la política en 2012 al fundar Yesh Atid, que se convirtió en la segunda fuerza política más importante del país.

Desde entonces, ha ejercido como líder de la oposición, salvo por su breve período como primer ministro.

Netanyahu planea encabezar la lista de su partido en las elecciones generales, que deben celebrarse a más tardar a finales de octubre.

A sus 76 años, el líder del partido de derecha Likud es el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel, con más de 18 años acumulados en el poder en múltiples mandatos.