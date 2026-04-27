Rusia y Corea del Norte han acordado una cooperación militar a largo plazo, según anunció el Ministerio de Defensa ruso el domingo, durante la visita del jefe del ejército ruso a funcionarios en Pyongyang.

Pionyang ha enviado miles de soldados, así como misiles y municiones, para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania.

Detalles del acuerdo militar entre Rusia y Corea del Norte

A cambio, según analistas, Corea del Norte recibe ayuda financiera, tecnología militar, alimentos y energía de Rusia, lo que le permite eludir las severas sanciones internacionales impuestas por sus programas nucleares prohibidos.

Ambos países firmaron un tratado militar en 2024, que obliga a ambos estados a proporcionar asistencia militar "sin demora" en caso de un ataque mutuo.

"Hemos acordado con el Ministerio de Defensa de la RPDC establecer una cooperación militar estable y a largo plazo", declaró el ministro de Defensa ruso, Andrey Belousov, utilizando las iniciales del nombre oficial de Corea del Norte.

"Estamos listos para firmar este año un plan de cooperación militar ruso-coreana para el período 2027-2031", añadió. Funcionarios rusos se encuentran en Pyongyang para la ceremonia de inauguración de un complejo conmemorativo en honor a los caídos en combate durante la guerra de Moscú contra Ucrania.

Participación norcoreana en la guerra en Ucrania

El domingo, Belousov se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un y el ministro de Defensa No Kwang Chol. El presidente del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, también se reunió con Kim y le agradeció el papel de las tropas norcoreanas en la liberación de Kursk.

Pyongyang ha desplegado tropas en la región de Kursk, al oeste de Rusia, para repeler la contraofensiva que las tropas de Kiev llevan a cabo desde hace meses.

El Ministerio de Defensa ruso informó que Belousov entregó condecoraciones militares a los soldados norcoreanos que participaron en la operación de Kursk.

"Los soldados coreanos lucharon codo con codo con nuestros soldados y oficiales, liberando territorio ruso de los nazis ucranianos", declaró Volodin.

Seúl estima que unos 2,000 norcoreanos han muerto en la guerra de Moscú contra Ucrania.

Se dice que los soldados norcoreanos recibieron instrucciones de suicidarse antes que ser capturados en combate.

Solo dos soldados norcoreanos han sido capturados con vida y actualmente se encuentran bajo custodia de las autoridades ucranianas.