Taiwán extendió este viernes la alfombra roja para recibir al presidente de Paraguay, Santiago Peña, en un intento por reforzar sus lazos con su único aliado sudamericano, al que China exhortó a "romper" sus relaciones con Taipéi.

La isla democrática sólo cuenta con 12 socios diplomáticos en todo el mundo, luego de que Pekín, que reclama a Taiwán como parte de su territorio, hubiera conseguido el apoyo de los demás en una campaña por apartar a ese territorio de gobierno autónomo.

En América Latina, Taiwán únicamente mantiene vínculos recíprocos, además de con Asunción, con Belice, Guatemala, Haití y algunas naciones insulares del Caribe.

En plena visita del presidente Peña a Taiwán, el ministerio chino de Relaciones Exteriores exhortó "a las autoridades paraguayas a ponerse lo antes posible del buen lado de la historia, y a hacer la elección correcta, la de reconocer el principio de una sola China, y romper sus llamadas relaciones diplomáticas con las autoridades de Taiwán", dijo su portavoz Lin Jian.

Peña encabeza una delegación de funcionarios y representantes empresariales en una visita de cuatro días, y ha descrito a Taiwán como un "socio fundamental" para su país, cuya relación bilateral data de 1957.

El presidente Lai Ching-te recibió a Peña con honores militares, incluidas salvas de cañón y alfombra roja, antes de una reunión privada.

Lai agradeció a Peña y a su gobierno "por defender desde hace tiempo a Taiwán en la escena internacional".

"Taiwán y Paraguay son socios firmemente comprometidos con los valores de la democracia, la libertad y los derechos humanos", dijo el líder taiwanés.

Peña afirmó, por su parte, que "Paraguay valora profundamente esta relación y reitera su compromiso de seguir apoyando a Taiwán en una alianza estratégica basada en valores compartidos".

Desde su llegada el jueves, el mandatario latinoamericano se ha reunido con la vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi-khim, y otros ministros de alto rango.

- "Crecientes presiones" -

Durante su reunión con Lai, Peña condenó la presión militar y económica de China sobre Taiwán, y afirmó que Taipéi tiene el "derecho soberano de relacionarse libremente con otros países, sin interferencias indebidas que pretenden aislarlo internacionalmente".

"Paraguay reafirma su condena a las maniobras militares de la República Popular de China en las proximidades de Taiwán y a las crecientes presiones económicas ejercidas por Pekín", dijo el mandatario paraguayo.

Entre tanto, el Parlamento de Taiwán aprobó este mismo viernes un proyecto de ley de gasto en defensa de 25,000 millones de dólares que, según los legisladores de oposición, se destinará a armas estadounidenses. El montante está muy por debajo del presupuesto de casi 40,000 millones de dólares solicitado por el gobierno.

Durante esta cita, Paraguay y Taiwán prevén firmar acuerdos sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, cooperación en ciberseguridad, así como un proyecto de inversión en infraestructura de IA y de cómputo paraguayo-taiwanés.

La visita de Peña se produce días después de que Lai regresara de un viaje oficial a Esuatini, el único aliado de Taiwán en África.

La isla ha acusado a China de intentar impedir la llegada de Lai a Esuatini al ejercer una "intensa presión" sobre Seychelles, Mauricio y Madagascar para que revocaran los permisos de sobrevuelo para su trayecto original, que estaba programado del 22 al 26 de abril y fue cancelado a último momento.

Lai terminó utilizando el avión del rey de Esuatini para realizar la visita.

El último viaje oficial de Lai al extranjero fue en noviembre de 2024, cuando visitó a los aliados de Taiwán en el Pacífico e hizo escala en el territorio estadounidense de Guam.

Peña había anunciado en julio de 2025 que Lai visitaría Paraguay al mes siguiente. Pero, según reportes de la prensa, la administración de Trump le negó a Lai el permiso para hacer escala en Nueva York el año pasado como parte de un viaje oficial a América Latina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán negó que se le haya impedido el paso.