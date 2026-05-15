Una epidemia de ébola se ha declarado en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), una región azotada por conflictos armados, informó este viernes la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).

Hasta el momento se han atribuido al virus cuatro muertes confirmadas en laboratorio y se han registrado 246 casos sospechosos, 65 de ellos mortales, según Africa CDC.

"Se ha confirmado una epidemia de enfermedad por el virus del ébola en la provincia de Ituri", escribió este viernes en X la agencia con sede en Etiopía.

El virus del ébola es mortal en muchos casos a pesar de las recientes vacunas y tratamientos.

Un mal de larga data

Esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa ha causado 15,000 muertes en África en los últimos 50 años.

El brote más mortífero en la RDC, registrado entre 2018 y 2020, dejó 2,300 muertos de un total de 3,500 enfermos.

La presencia del virus se ha confirmado en 13 de las 20 muestras analizadas en Kinshasa, capital de la RDC, según la agencia sanitaria, que precisó que "cuatro muertes se han registrado entre los casos confirmados en laboratorio".

El último brote registrado en la RDC hasta ahora, declarado en agosto de 2025 en el centro del país, causó al menos 34 muertes antes de ser declarado erradicado en diciembre.

La transmisión humana del virus se produce por los fluidos corporales, y sus principales síntomas son fiebre, vómitos, hemorragias y diarrea.

Las personas infectadas solo se vuelven contagiosas tras la aparición de los síntomas, tras un periodo de incubación de entre dos y 21 días.