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Tormentas en la India
Tormentas en la India

VIDEO | Un centenar de muertos por las tormentas en el estado más poblado de India

Las fuertes tormentas que azotaron esta semana Uttar Pradesh, el estado más poblado de India, causaron más de un centenar de muertos, informaron funcionarios del gobierno al actualizar el balance de la emergencia

    Las fuertes tormentas que azotaron esta semana Uttar Pradesh, el estado más poblado de India, causaron al menos 111 muertos, informaron funcionarios del gobierno al actualizar el balance de la emergencia.

    Vendavales, rayos y lluvias torrenciales castigaron a esa provincia del norte de India el miércoles. Arrancaron techos de edificios y derribaron árboles que bloquearon las carreteras, según imágenes difundidas por la televisión local.

    Actualización oficial del saldo de víctimas

    La oficina del Comisionado de Socorro, la agencia estatal de ayuda, había informado inicialmente que el 13 de mayo fallecieron 89 personas y 72 resultaron heridas, con más de 200 viviendas dañadas.

    Posteriormente, actualizó el saldo a 111 muertos, según declaraciones publicadas este viernes en el periódico The Hindu.

    "Se recibieron informes de 111 muertes", dice el comunicado citado, que mantuvo el mismo número de heridos.

    Uttar Pradesh, que cuenta con más de 240 millones de habitantes, suele verse golpeado por violentas tormentas en los meses de verano, antes de la temporada de las lluvias del monzón.

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