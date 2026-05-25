El líder del movimiento chiita libanés Hezbolá, Naim Qasem, declaró este domingo que tiene esperanzas en un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que incluya una tregua en Líbano.

"Si Dios quiere, este acuerdo se concretará y ya hay indicios de que se va a cerrar; por lo tanto, nosotros también seremos parte de este acuerdo, un acuerdo para el cese total de las hostilidades", dijo Qasem en un discurso televisado.

Qasem afirmó además que el desarme del grupo proiraní es inaceptable y equivale a su aniquilación, e instó al gobierno de Líbano a abandonar las negociaciones con Israel.

"El desarme implica despojar a Líbano de su capacidad defensiva y de la capacidad de la resistencia (de Hezbolá) y de su pueblo, lo que allana el camino para su aniquilación", afirmó Qasem.

Postura de Hezbolá sobre el desarme y las negociaciones con Israel

"El desarme equivale a la aniquilación y no podemos aceptarlo", añadió.

Qasem argumentó que el monopolio estatal de las armas que pide el gobierno de Líbano "en este estadio tiene como objetivo atacar a la resistencia y es un proyecto israelí".

El dirigente volvió a instar a las autoridades libanesas a dejar las conversaciones con Israel, antes de un cuarto ciclo de diálogos en Washington a principios de junio.

Qasem afirmó que estas negociaciones sólo benefician a Israel y constituyen una "puñalada por la espalda para su grupo".