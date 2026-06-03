Al menos 21 personas murieron este miércoles por un incendio en un hotel en la capital de India cuyo origen aún se desconoce, informó la policía.

Más de 40 personas resultaron heridas y están hospitalizadas, precisó un comunicado policial, que añade que el fuego ya fue controlado.

"Las operaciones de rescate y búsqueda siguen en curso, y todos los servicios involucrados permanecen desplegados en el lugar para prestar asistencia a las víctimas", prosiguió el boletín.

La policía no dio detalles sobre las causas del siniestro que destruyó el Flourish Stay, un alojamiento económico ubicado en la zona sur de Nueva Delhi, una megaciudad de 30 millones de habitantes.

Reacciones oficiales y contexto de seguridad en India

Varios de los fallecidos son ciudadanos de países africanos que habían viajado a India para recibir tratamiento médico, informaron los medios locales.

"Mi más sentido pésame a quienes han perdido a un ser querido", reaccionó el primer ministro Narendra Modi en la red social X.

Los incendios son frecuentes en India debido a la precariedad de las infraestructuras y a que las normas de seguridad y evacuación no siempre se aplican.

En marzo, llamas desencadenadas por un cortocircuito causaron la muerte de al menos diez pacientes en un hospital de la ciudad de Cuttack, en el este del país.