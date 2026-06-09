Al menos a ocho personas murieron el martes en un ataque aéreo israelí contra Tiro, informó el Ministerio de Salud libanés, antes de que el ejército israelí pidiera la evacuación total de la ciudad.

Según la agencia oficial de noticias libanesa (NNA) hubo bombardeos en más de una docena de localidades del sur.

Israel prosigue su ofensiva contra el grupo proiraní Hezbolá pese a la advertencia del día anterior de Irán, que amenazó con reanudar los ataques contra Israel si seguía bombardeando a su vecino.

Contexto político y militar del conflicto en el sur del Líbano

Teherán insiste en que Líbano debe formar parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra más amplia en Oriente Medio, en la que Hezbolá arrastró a Líbano el 2 de marzo al atacar Israel en apoyo de su aliado, Irán.

Tras la advertencia israelí, un corresponsal de AFP vio a residentes de Tiro huyendo y un tráfico intenso hacia el norte.

Israel ha bombardeado repetidamente la ciudad de Tiro pero hasta el martes el barrio cristiano de la Ciudad Vieja no había sido objeto de advertencias de evacuación.

"Por su seguridad, les pedimos que evacúen inmediatamente sus hogares (...) y se dirijan al norte del río Zahrani", indicó un mensaje del Ejército israelí en X.

Este río se encuentra a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad. El ejército israelí declaró "zonas de combate" toda la región al sur del río.

El Ministerio de Salud indicó que un ataque previo a la advertencia mató al menos a ocho personas e hirió a otras 32, mientras los equipos de rescate seguían buscando supervivientes entre los escombros.

Las autoridades libanesas afirman que los ataques israelíes desde marzo han matado a más de 3,600 personas y desplazado a más de un millón.

De lado israelí, murieron 29 soldados y un contratista civil, según el ejército.