La prensa iraní presentó el viernes un proyecto de acuerdo con Estados Unidos destinado a establecer un marco para poner fin a la guerra, que no incluye cesiones sobre el estrecho de Ormuz y pospone las discusiones sobre su programa nuclear.

Aunque ningún dirigente iraní ha confirmado el contenido de un proyecto de acuerdo, el presidente estadounidense, Donald Trump, mencionó una posible firma "este fin de semana".

"Acabamos de llegar a un acuerdo muy bueno para poner fin a la guerra con Irán y, una vez finalizados los documentos, lo que debería hacerse en los próximos días... probablemente tendremos una firma, tal vez en Europa", afirmó Trump en el Despacho Oval.

El magnate republicano dijo incluso que cree que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aprobó ese "acuerdo marco muy sólido".

Sin embargo, la diplomacia iraní enfrió poco después las expectativas.

"Hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo", aseguró el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, a los medios estatales.

Según Trump, la firma de un "acuerdo marco" evitará que Irán se dote de armas nucleares y garantizará una reapertura del estrecho de Ormuz, una perspectiva que provocó este viernes una caída de los precios del petróleo.

No obstante, la agencia oficial de noticias iraní IRNA afirmó que Teherán "no se compromete en este texto a ceder la gestión del estrecho [de Ormuz] ni a restablecer las condiciones que existían antes de la agresión militar estadounidense e israelí".

El medio también señaló que el programa nuclear iraní se abordaría en unas negociaciones de 60 días con Washington, según los términos del proyecto de acuerdo marco.

"Cuestiones como el derecho de Irán a enriquecer uranio y la conservación del material enriquecido (...) serán enfatizadas con vistas a su inclusión en el acuerdo final", indicó.

El programa nuclear de Irán y la perspectiva de que se dotara con el arma atómica fue uno de los principales motivos esgrimidos por Estados Unidos e Israel para lanzar los ataques del 28 de febrero que desencadenaron la guerra.

"Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no dispondrá del arma nuclear. El presidente Trump y yo estamos completamente de acuerdo en esta cuestión", insistió el viernes el dirigente israelí Benjamin Netanyahu.

- "En todos los frentes" -

Por su parte, la agencia iraní Mehr publicó lo que presentó como un proyecto de acuerdo con Estados Unidos en 14 puntos.

Este prevé el "cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano", el desbloqueo, tras 60 días de negociaciones, de 24,000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero, y el "levantamiento completo de las sanciones" estadounidenses que asfixian la economía iraní.

El jueves, Trump prometió golpear "muy fuerte" a Irán por la noche, al amenazar en particular con "tomar la isla de Jark", su principal terminal petrolera.

Pero canceló los ataques "teniendo en cuenta que las conversaciones (...) han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes", dijo más tarde.

El alto el fuego en Oriente Medio, que entró en vigor el 8 de abril, se respetó en general hasta el fin de semana pasado, pero en los últimos días hubo una marcada reanudación de las hostilidades, más de tres meses después del inicio del conflicto el 28 de febrero.

- Ormuz cerrado -

El estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba una quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo, ha sido el centro de las tensiones.

Tras los nuevos ataques estadounidenses, la autoridad marítima iraní anunció su cierre total "hasta nuevo aviso". Previamente se autorizaba el paso de una veintena de buques al día.

El conflicto se reanudó el domingo cuando Irán lanzó misiles contra Israel, por primera vez desde el inicio de la frágil tregua, en represalia por los ataques israelíes contra Beirut.

Teherán, patrocinador del movimiento libanés Hezbolá, insiste en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio incluya a Líbano, cuyo destino Washington quiere discutir por separado.

Israel había respondido a los misiles iraníes, antes de que los dos enemigos anunciaran una suspensión de las hostilidades, tal como Trump lo pidió en ese momento.

Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó territorio israelí en apoyo a Irán. Desde entonces, Israel bombardea el país vecino con la intención de "eliminar" al movimiento chií.

Las operaciones israelíes han causado la muerte de más de 3,700 personas, principalmente en el sur del país, donde su ejército ocupa ahora parte del territorio.