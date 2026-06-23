Irán afirmó este martes que no permitirá a los inspectores del OIEA acceder a las instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos el año pasado, al término de la primera ronda de conversaciones con Washington destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La semana pasada, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para atajar una guerra que dejó miles de muertos, sobre todo en Irán y en Líbano, y sacudió la economía global.

El memorando sentó las bases de unas negociaciones que comenzaron el domingo en Suiza, con la mediación de Pakistán y Catar. El objetivo es alcanzar en un plazo de 60 días prorrogables un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales contra Teherán.

Irán confirmó este martes que las conversaciones técnicas ya concluyeron y anunció la creación de cuatro grupos de trabajo para tratar esos temas.

Sin embargo, desmintió unas declaraciones del vicepresidente estadounidense JD Vance, al negar que su gobierno haya aceptado invitar a los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para que supervisen sus sitios nucleares bombardeados por las fuerzas israelíes y estadounidenses durante la guerra de 12 días de junio de 2025.

"No hemos tenido ninguna reunión con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica y tampoco prevemos que el Organismo inspeccione las instalaciones nucleares iraníes dañadas por la agresión militar estadounidense y sionista", declaró el portavoz de la diplomacia, Esmail Baqai, en rueda de prensa.

En ese conflicto fueron bombardeadas las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahán. El alcance de los daños sigue sin conocerse pero el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en su momento que habían "aniquilado" las capacidades nucleares de la república islámica.

El octogenario líder republicano volvió a la carga sobre la cuestión, e insistió este martes en que Irán aceptó "plena y completamente" permitir inspecciones nucleares "al más alto nivel".

"Sobre la base de esta y otras concesiones importantes que está haciendo Irán, he acordado permitir que el estrecho de Ormuz permanezca ABIERTO, sin ningún otro bloqueo naval", indicó en un mensaje en su red social, Truth Social.

El negociador principal de Irán advirtió que la circulación por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circulaba el 20 % de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, no volverá a ser como antes de la guerra.

Irán y Omán han anunciado que prestarán "servicios marítimos", en el marco de una administración conjunta de esta vía marítima.

La posibilidad de que los buques tengan que pagar una tasa por transitar por Ormuz ganó cuerpo este martes, cuando ambos países anunciaron que están estudiando los "costes" derivados de esos servicios.

"La administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra", declaró Mohamad Baqer Qalibaf, negociador jefe iraní y presidente del Parlamento.

El lunes, el tráfico marítimo por el estrecho alcanzó un nivel récord desde el inicio de la guerra, con al menos 37 buques de materias primas pasando por él, según la plataforma de monitoreo Kpler.

- Giras diplomáticas -

Tras las negociaciones de este fin de semana, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tiene previsto visitar desde este martes Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin, países que fueron atacados por Irán durante la guerra.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y su canciller, Abás Araqchi, viajaron a Pakistán, según medios estatales.

La ronda de negociaciones en el lujoso complejo Bürgenstock de Suiza alentó la esperanza de una solución duradera al conflicto e hizo caer los precios del petróleo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que había levantado las sanciones a Irán para permitirle producir, vender y suministrar petróleo y productos derivados hasta mediados de agosto.

Como parte de su acuerdo, Washington aceptó desembolsar 12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados, informó la agencia de noticias iraní Mehr.

JD Vance dijo que los activos aún no habían sido desbloqueados pero que, si lo fueran, solo se usarían para comprar bienes estadounidenses como soja y no para financiar actividades "terroristas".

Aun así, el embajador iraní ante la ONU, Alí Bahreini, señalo este martes que Irán será el "único país" que decidirá qué hacer con esos activos.

- Frente libanés -

En las semanas y días previos a las reuniones entre Irán y Estados Unidos, los repetidos enfrentamientos en Líbano amenazaron con descarrilar las conversaciones.

El memorando de acuerdo establece el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido el libanés, una de las principales reivindicaciones de Teherán.

Ahora, los representantes de Líbano e Israel se preparan para una quinta ronda de conversaciones en Washington a partir de este martes.

El lunes, el presidente libanés, Joseph Aoun, y JD Vance conversaron sobre la creación de una célula para evitar una escalada de violencia entre Israel y el movimiento islamista proiraní Hezbolá.

Las autoridades libanesas quieren que las tropas israelíes se retiren del país y separar estas negociaciones del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo por Hezbolá, que apoyó a Irán, atacado por Estados Unidos e Israel.

Pese a que los enfrentamientos en Líbano se redujeron tras la declaración de un nuevo alto al fuego, soldados israelíes mataron este martes a dos personas que "se encontraban cerca de una excavadora" en una carretera del sur del país, informó la prensa estatal.