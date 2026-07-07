La marina de China anunció el lunes haber efectuado una exitosa prueba de lanzamiento de un misil sin carga nuclear en el Pacífico, que suscitó la condena de varios países de la región, pese a haber sido advertidos previamente.

El lanzamiento se produjo horas después de que Australia y Fiyi firmaran un importante tratado de defensa, percibido como un instrumento para que Canberra contenga la creciente influencia diplomática y económica de Pekín en la zona estratégica del Pacífico Sur.

La prueba de este lunes no es algo inédito: en septiembre de 2024, China ya había lanzado al Pacífico un misil balístico intercontinental, también sin carga nuclear, algo que llevaba más de 40 años sin hacerse en aguas internacionales.

"A las 12H01 (04H01 GMT) del 6 de julio, un submarino nuclear estratégico del Ejército Popular de Liberación de China lanzó un (...) misil estratégico con una ojiva de entrenamiento al alto mar en el océano Pacífico, alcanzando la zona marítima designada", indicó la marina china en un comunicado, sin precisar la localización exacta.

"Este disparo de prueba forma parte de los ejercicios militares anuales de rutina de China. Se envió una notificación previa a los países afectados (...) Este lanzamiento no está dirigido contra ningún país ni contra ningún objetivo en particular", subrayó.

- "Desestabilizador" -

No obstante, el Consejo para los Asuntos del Continente de Taiwán, encargado de las relaciones con Pekín, consideró que con este lanzamiento el ejército chino "agrava las tensiones en la región y pone en peligro la paz y la estabilidad regionales".

Una preocupación compartida por el canciller de Nueva Zelanda, Winston Peters, quien lamentó que el ejercicio se hubiera realizado "pocas horas" después de la advertencia enviada por China.

Australia, por su parte, calificó el lanzamiento de "desestabilizador para la región", mientras que Japón expresó "serias preocupaciones ante la intensificación de las actividades militares chinas".

Rusia, en cambio, defendió el disparo, declarando que China "no amenaza a nadie en el mundo".

Interrogada sobre estas críticas, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, respondió que la prueba se realizó "en condiciones de seguridad, de forma reglamentada y profesional".

"Esperamos que los países implicados no sobreinterpreten" este lanzamiento, afirmó en una rueda de prensa.

China aplica una política de "no primer uso" de armas nucleares, prometiendo no tomar nunca la iniciativa de emplear una bomba nuclear, si bien se reserva el derecho a responder si es atacada con un arma de este tipo.

Las autoridades chinas no precisaron el modelo del misil balístico disparado desde el submarino.

Para Alex Luck, analista naval especializado en la modernización militar china, podría tratarse de un JL-3, un misil de alcance intercontinental de nueva generación, presentado durante el gran desfile militar de septiembre en Pekín.

"Pero es igualmente posible que el aparato disparado sea un JL-2", el modelo anterior con un alcance superior a 8,000 kilómetros, precisó a la AFP.

A su juicio, fueron las exigencias técnicas y la voluntad de probar el misil en condiciones reales lo que justificó el lanzamiento chino.

- Ejercicios con Moscú -

China ha reforzado su capacidad militar en las últimas décadas, en consonancia con su desarrollo económico y su peso diplomático.

Según estimaciones del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), China contaba en 2025 con 600, es decir, 100 más que en 2024.

Estados Unidos, que posee 3,700 según el Sipri, acusa regularmente al ejército chino de querer reforzar significativamente su arsenal.

Este disparo de prueba chino se produjo mientras la marina del país y la de Rusia iniciaban el lunes sus ejercicios navales anuales frente a las costas de Qingdao, un importante puerto militar y balneario turístico del este de China.

Sin embargo, no hay nada que permita vincular ambos sucesos.

Autoridades de Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda dijeron previamente el lunes a la AFP que China preparaba un ensayo de misil con capacidad nuclear en el Pacífico.

Pekín lleva varios años esforzándose por reforzar su influencia en el Pacífico, multiplicando la ayuda humanitaria y los proyectos de infraestructura en las naciones insulares, una forma de imponerse como un socio imprescindible frente a las potencias occidentales tradicionales.