Una política neozelandesa ha causado revuelo tras participar en una reunión crucial desde el baño, con su ropa sucia claramente visible al fondo.

Incidente en reunión

La concejala Jo Galer se conectó a una reunión del Ayuntamiento de Dunedin el lunes, provocando la risa de uno de sus colegas.

"Quizás deberías mover la cámara", le imploró la alcaldesa Sophie Barker en un video publicado en YouTube, donde ha sido visto miles de veces.

"Podemos ver tu ropa sucia".

"¿Puedes verme?", respondió Galer.

"Puedes ver mi ropa sucia, puedes verme".

En un momento de su discurso, centrado en la reforma del gobierno local, se puede ver una misteriosa figura oscura detrás de una puerta al fondo.

"¿Quién estaba en la ducha? ¿Era su pareja? ¿Tenía a alguien como rehén?", preguntaba un comentario debajo del video.

AFP se ha puesto en contacto con Galer para obtener declaraciones.

Antecedentes en Dunedin

No es la primera vez que el ayuntamiento de Dunedin, ciudad de la Isla Sur de Nueva Zelanda, es noticia.

En 2020, el entonces concejal David Benson-Pope fue sorprendido en una situación comprometedora, apareciendo en una videollamada de Zoom mientras limpiaba el polvo de su oficina, vestido con una chaqueta de traje y con las piernas al descubierto.





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