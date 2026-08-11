Adultos mayores de Singapur aprenden a brincar sobre barandillas, rodar por superficies inclinadas y saltar desde plataformas.

El instructor de parkour Tan Shie Boon, de 33 años, es el fundador de Movement Singapore.

Entrenamiento de parkour

Las clases poco convencionales se volvieron virales en internet, mostrando a participantes de entre 60 y 70 años dominando movimientos que desafiarían a personas con la mitad de su edad.

Tan comenzó a entrenar a adultos mayores en parkour en noviembre de 2017, después de que una mujer de 64 años recurrió a este deporte para mejorar su equilibrio. Tras dos meses de práctica, ella ya no necesitaba apoyarse en un andador para asistir a las clases.

Testimonios de participantes

"Los tipos de ejercicios que los adultos mayores suelen practicar, como zumba o tai chi, no son suficiente para combatir este problema porque no desarrollan fuerza ni enseñan cómo amortiguar una caída. // En cambio, el parkour es una disciplina muy intensa. Entrenas todo el cuerpo, entrenas tu atención, la velocidad de reacción, y te caes constantemente."

Para la jubilada Betty Boon, de 69 años, tres años de clases de parkour transformaron su vida. Ahora puede cargar su propio equipaje por escaleras empinadas, mientras que antes dependía de su marido o de su hijo para ayudarla.

"Fue maravilloso, simplemente descubrí que era capaz de hacerlo."

Tan dijo que el contraste entre la reputación peligrosa del parkour y la participación de personas mayores despierta curiosidad.

"La gente se sorprende un poco y piensa: esperen un momento, ¿quieren decir que todavía pueden hacer eso, o que lo están haciendo mejor que yo, que tengo la mitad de su edad?"

Al final de cada clase, los participantes abrazan al instructor y posan para fotos grupales, con el rostro iluminado por una sensación de logro.

Contexto demográfico

Singapur, hogar de más de seis millones de personas, se encuentra entre las sociedades que envejecen más rápidamente del mundo.

En 2025, el 20.7 % de la población tenía 65 años o más. Uno de los principales desafíos que enfrenta el país es cómo mantener saludable a su población a medida que la esperanza de vida sigue aumentando.