China suspendió el viernes las operaciones de rescate debido al alto riesgo de nuevas riadas en la región del Tíbet, donde cientos de personas siguen desaparecidas tras el mortal deslave que golpeó la frontera con Nepal.

La cadena estatal CCTV informó que un lago formado por enormes montones de escombros comenzó a desbordarse en dirección a la zona donde avanzaban los socorristas. Las autoridades ordenaron a todos los equipos permanecer en sus posiciones y a los rescatistas ya desplegados retirarse al menos un kilómetro.

La emergencia se produce mientras crece el temor a nuevas inundaciones. Según medios estatales chinos, las lluvias previstas para los próximos días podrían aumentar el caudal del lago, cuya entrada de agua podría alcanzar unos tres millones de metros cúbicos, elevando el riesgo de que las aguas arrasen áreas situadas río abajo.

Impacto y víctimas

El desastre, provocado por el colapso parcial de un glaciar, ha dejado casi 500 muertos y más de 1,400 desaparecidos en ambos lados de la frontera, incluidos cientos de extranjeros y decenas de peregrinos hindúes que viajaban hacia el monte Kailash, uno de los lugares más sagrados del Himalaya.

En Nepal, numerosos sobrevivientes se refugian en hospitales y centros de acogida improvisados, donde las autoridades distribuyen lonas para alojamiento temporal. Muchos lo han perdido todo tras el paso de la devastadora corriente de barro y agua.

"No sé adónde ir. Teníamos tres casas y todas fueron arrasadas por las inundaciones. La tierra donde habíamos sembrado arroz también desapareció. Todo lo que había en la casa se lo llevó el agua", dijo Kula Priya, víctima de la inundación.

Factores climáticos

Mientras tanto, helicópteros del ejército nepalí continúan las operaciones de rescate. Según las autoridades, unas 100 personas permanecen atrapadas en el túnel inundado de un proyecto hidroeléctrico, pese a que cientos ya han sido evacuadas.

Los científicos señalan que el fenómeno fue tan violento que fue registrado como un evento sísmico de magnitud 5.2, y advierten que el deshielo acelerado de los glaciares, impulsado por el cambio climático, aumenta el riesgo de catástrofes similares en la región del Himalaya.