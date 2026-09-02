La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado ya más de 3,000 muertos, según un último balance de las autoridades congoleñas publicado este miércoles.

Situación actual

La epidemia, declarada oficialmente a mediados de mayo, afecta a zonas conflictivas del este y el noreste del país.

Hasta el momento, el virus ha causado 3,007 muertes y ha contagiado a 6,186 personas, con una tasa de letalidad del 48.6%, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Salud Pública congoleño (INSP). Se han contabilizado unos 1,409 casos de recuperación.

El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica, ha causado más de 15,000 muertes en África en los últimos 50 años.

Características del virus

La peor epidemia registrada hasta entonces en la RDC dejó cerca de 2,300 muertos entre los 3,500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.

La epidemia actual, que comenzó en la remota provincia de Ituri (noreste), está causada por la cepa Bundibugyo, contra la que por el momento no existen vacunas ni tratamientos homologados.

El virus se ha propagado a seis provincias y afecta a zonas donde la presencia del Estado es débil y donde grupos armados mantienen una inseguridad permanente.

Varios tratamientos y vacunas están en fase de ensayo contra la variedad Bundibugyo del virus.

Las vacunas homologadas sólo son eficaces contra el virus del Zaire, responsable de las mayores epidemias de ébola conocidas hasta ahora.