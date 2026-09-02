En la provincia tailandesa de Ayutthaya, decenas de personas buscan suerte y confianza mediante un ritual inusual.

Frente a una estatua del venerado sabio ermitaño Por Kae, se cubren el rostro con finísimas láminas de oro.

Ritual y creencias

El ritual dirigido por Tong Aek Banturaratchasi ha atraído a un público cada vez más numeroso en los últimos meses, en un momento difícil para la economía.

"Aplicarse pan de oro en el rostro fortalece la fuerza interior. Se trata de la fe y es una cuestión de confianza. Uno se otorga carisma y gracia. Cuando hacemos comercio o dirigimos un negocio, el pan de oro en el rostro refuerza nuestra confianza y nuestra moral, y también nos trae más suerte."

Impacto económico

Especialmente los comerciantes y pequeños empresarios esperan mejorar sus ventas, en medio de un crecimiento lento de la economía y una caída del gasto de los consumidores.

Muchos creyentes consideran las láminas de oro como un apoyo espiritual.

Una empresaria dice que, después de su primera visita, logró concretar un importante acuerdo comercial. Ahora ha regresado para recibir una bendición completa.

Además, el recinto donde se realiza el ritual, impregnado con el aroma del incienso, ofrece para muchos un lugar de refugio en tiempos marcados por la incertidumbre.