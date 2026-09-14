Al menos seis personas murieron y otras 129 estaban desaparecidas este domingo después de que un ferri que navegaba entre las islas de Java y Borneo volcara debido al mal tiempo, informó la agencia de rescate indonesia.

El ferri Virgo Transport 8, que transportaba a 213 pasajeros y 30 tripulantes, perdió contacto con su compañía naviera en la madrugada del domingo, tras zarpar de Surabaya, en Java Oriental.

Testimonio de sobreviviente

Basarnas, la agencia nacional de búsqueda y rescate de Indonesia, dijo en su última actualización que seis personas murieron y 129 están desaparecidas. Otras 108 personas fueron rescatadas.

Cronología del accidente

"La gente estaba en pánico. Algunos se subieron a las mesas, se empujaban", relató Rinto Arahap, un sobreviviente de 33 años que habló con AFP.

El pasajero rescatado contó que muchas personas estaban durmiendo cuando la embarcación comenzó a zozobrar hacia las 02H00 de la madrugada del domingo (1800 GMT del sábado). También dijo que unas cinco horas después del inicio del viaje escuchó un ruido que le pareció como si fueran metales que se rompían.

Sacudida por olas de más de dos metros, la gente empezó a gritar y a pelear por hacerse con los chalecos salvavidas, contó Arahap.

Acciones de rescate

"No hubo ninguna advertencia de la tripulación de la embarcación. Básicamente, fue gente que tomó la iniciativa gritando: 'el barco se está inclinando'", afirmó desde una camilla en un centro de salud en Banjarmasin, a donde fueron llevados los sobrevivientes.

Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron la mañana del domingo con personal de la marina, la policía y la empresa responsable.

El ministro de Transporte de Indonesia, Dudy Purwagandhi, informó que la embarcación se volcó.

El encargado local de búsqueda y rescate, I Putu Sudayana, dijo más temprano a la AFP que el capitán del barco comunicó a los propietarios de la nave que la embarcación se estaba "inclinando". Después se perdió el contacto.

Los equipos de rescate tuvieron que luchar contra olas de hasta 2,5 metros para llegar al ferri, declaró Sudayana a los periodistas.

La última posición conocida de la nave fue en aguas del mar de Java, a unos 15 kilómetros del puerto de Banjarmasin.