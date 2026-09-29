Corea del Sur denunció este martes una "violación del armisticio" tras la explosión de una mina la semana pasada en la Zona Desmilitarizada (DMZ) con el Norte, cuya autoría atribuye a Pyongyang.

La explosión, ocurrida el 21 de septiembre, hirió a tres soldados surcoreanos, uno de los cuales perdió un pie, dentro de la DMZ, una zona de amortiguamiento de 4 km de ancho que divide desde 1953 la península a lo largo de casi 250 km.

Es uno de los lugares más minados del mundo, con una estimación de al menos 800,000 artefactos de este tipo.

"Es una violación manifiesta del acuerdo de armisticio, y como Corea del Norte es responsable de ello, tomaremos las medidas que correspondan", declaró el ministro de Defensa surcoreano, Kang Shin-chul, durante una audiencia parlamentaria.

El ejército surcoreano y el Comando de las Naciones Unidas descubrieron el martes una mina norcoreana cerca del lugar de la explosión, indicó el Estado Mayor Conjunto de Seúl.

El equipo encargado de la investigación encontró "una mina antipersonal norcoreana de plástico cerca del lugar de la explosión", pero estima que es "diferente" a la descrita por los soldados que participaron en la operación en el momento de la explosión, según un comunicado.

Muchas de las minas colocadas en la DMZ datan de la Guerra de Corea (1950-1953).

Ese conflicto terminó con un armisticio y no con un tratado de paz, por lo cual Seúl y Pyongyang continúan técnicamente en guerra.